To biler var torsdag kveld involvert i en kollisjon i Nes kommune i Akershus. Bilder fra stedet viser at begge bilene har store materielle skader, og de er ikke kjørbare. Det ene kjøretøyet har blant annet mistet et hjul.

Føreren av den ene bilen ble fraktet til sykehus smerter i arm og i magen, skriver Øst politidistrikt på Twitter.

Det vites imidlertid ikke om den andre føreren er skadet eller ei. Vedkommende stakk av, ifølge vitner.

Han ble plukket opp av en annen bilist og stakk fra stedet, forteller operasjonsleder Trond Lorentzen til Romerikes Blad, som først omtalte denne saken.

På spørsmål om personen som stakk av var i følge med en annen bil, svarer han:

– Han kom i hvert fall til stedet relativt kort tid etter. Vi forsøker nå å få lokalisert vedkommende, sier han.

Kari Monsen i Øst politidistrikt opplyser torsdag kveld til TV 2 at de har avsluttet det aktive søket etter føreren.

– Vi har registreringsnummeret på bilen og det er et godt utgangspunkt for å finne ut hvem vedkommende er, sier hun.

Politiet hadde forut for ulykken fått meldinger om at den ene ulykkesbilen og en tredje bil hadde drevet med noe som kunne ligne på kappkjøring. Ifølge politiet er det nærliggende å tro at ulykkesbilen og fluktbilen kjørte i følge.