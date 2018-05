En knust platting og et gapende hull i husveggen vitner om kreftene som var i sving da et vogntog uten fører dundret inn i huset til Ida Christine Nordholm og Tom Christian Bjerklund.

Ida Christine og datteren var alene hjemme da vogntoget ikke klarte å komme rundt svingen mot nabogården.

– Da rygget han tilbake og så virket det som om det var noe som røk, forteller Ida Christine.

La kloss foran hjulet

Sjåføren la en kloss foran et av hjulene. I mellomtiden kom søsteren til samboeren for å hente parets 18 måneder gamle datter.

Tanten parkerte foran huset og lastebilen. Datteren ble plassert i bilen, og de to kjørte av gårde.

Da tanten hadde reist, ble Ida Christine stående sammen med naboen, som hadde parkert ved siden av vogntoget. Da begynte det å røre på seg.

Sjåføren kom løpende

– Jeg ga beskjed til naboen min om at nå kjører lastebilen over den klossen. Vi ble litt forfjamset over hvorfor han ikke fikk det med seg. Da så vi inn i lastebilen og så at han ikke satt inni, men kom løpende på siden. Idet vi fikk snudd oss og kommet til oss sjøl, så er lastebilen på vei rett inn i huset mitt.

– Hva tenkte du da?

– Det var mange tanker som gikk gjennom hodet. Jeg var veldig glad for at datteren min og tanta hennes hadde reist før i stedet for at de sto og somlet med noe. Samtidig var jeg helt fortvilet. Jeg hadde både en hund og en katt inne i huset som jeg ikke kom inn til fordi inngangsdøra var smadret og terrassedøra var stengt fra innsiden, sier Ida Christine.

Tror ikke huset kan reddes

Samboeren tør ikke å tenke på hva som kunne skjedd om Ida Christine og datteren ikke hadde kommet seg unna.

– Den tanken nekter jeg meg selv å tenke. Det gikk bra, sier Tom Christian Bjerklund.

Han tror ikke det nyoppussede huset i Rettestadvegen på Stavsjø kan repareres.

– Nei, det er jo totalskadet. Det er flyttet av grunnmuren, det er knekte takstolper, pipa er knekt. Det er ikke noe å redde, mener han.

