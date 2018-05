West Ham-Manchester United 0-0

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Manchester United var nærmest seieren på London Stadium med Luke Shaws stolpetreff i første omgang, men begge lagene så ut til å være fornøyde med ett poeng hver. Da endte det også målløst.

Resultatet betyr at Manchester United sementerte andreplassen i Premier League bak byrival Manchester City før serieavslutningen mot Watford søndag.

– Det var veldig kjedelig å se på. Jeg hadde små forventninger før kampen, og den vil ikke bli husket for mer enn et håndgemeng, sier TV 2s ekspert Simen Stamsø Møller.

I sluttminuttene havnet Mark Noble og Paul Pogba i håndgemeng, men dommer Jon Moss delte kun ut ett gult kort til hver av kamphanene.

– Dommeren var konsekvent og dømte snilt. Noble mistet hodet, og det er ingen grunn til å klikke så mye. Det ligner mer på rødt enn gult. Det skal ikke være greit, det skal være rødt kort. Det er bra det kommer noen mellom. Det var det heftigste kampen hadde å by på, sier Stamsø Møller.

Pogba og Noble så imidlertid ut til å være gode venner etter kampslutt.

TO GODE VENNER: Mark Noble (t.v.) og Paul Pogba omfavnet hverandre etter kampen. Foto: Alastair Grant

Cresswell levde farlig

I løpet av de første tolv minuttene kom Marko Arnautovic til to brukbare sjanser. Den første var et skudd som gikk rett på David De Gea, mens østerrikeren hadde en vanskelig heading utenfor like etter.

Etter et kvarters spill kunne kampen vært over for Aaron Cresswell. West Hams venstreback satte en strak fot i leggen på Uniteds midtbanemann Scott McTominay.

– Det er minst gult kort. Det er stygt. Du ser på ansiktet til McTominay at han ikke trekker seg. Det er en skikkelig engelsk takling som i hvert fall skulle vært gult kort, om ikke rødt, men han får ikke engang frispark, sier TV 2s ekspert Simen Stamsø Møller.

Jesse Lingard testet West Ham-keeper Adrián med et skudd fra 30 meter etter tjue minutters spill, men spanjolen hang greit med. Like etter måtte han i aksjon igjen på skuddet til Alexis Sánchez. Returen havnet hos Luke Shaw, som under press av Pablo Zabaleta satte ballen i stolpen.

– Det er nesten bingo om den går inn eller ikke, sa Stamsø Møller.

Ballen i armen på Zabaleta

Manchester United-leiren ropte på straffespark etter 25 minutters spill. Et innlegg spratt opp i armen på Zabaleta, men dommeren vinket spillet videre.

– Nå har vi fått en kollega (Mark Clattenburg) som påstås å være verdens beste dommer, og han sier at det er OK å la det gå. Det er kort avstand og dommeren har orkesterplass og fri sikt, sier TV 2s fotballekspert.

Det sto målløst da lagene gikk til pausen.

– Jeg tror begge managerne er fornøyde med ett poeng, men det er ikke sikkert Manchester United-supporterne er det. De er nok ikke fornøyd med at det bare er én spiss på banen, og han er ikke en utpreget angriper, sier Simen Stamsø Møller, som sikter til Alexis Sánchez.

Manchester United styrte mye av spillet i andre omgang, mens West Ham hadde flere farlige kontringer, uten at de klarte å komme til store sjanser.

I sluttminuttene oppsto det håndgemeng etter at Paul Pogba hadde felt Mark Noble. West Ham-kapteinen var oppi ansiktet til Pogba og måtte dras unna av Arnautovic. Andy Carroll var også voldsom med Luke Shaw. Dommer Jon Moss lot imidlertid det være med to gule kort, ett til Noble og ett til Pogba.

– Det ble to gule kort i den situasjonen, men jeg vil se det var mer å ta tak i her, sa TV 2s Premier League-kommentator Kasper Wikestad.