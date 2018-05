Stabæk røk ut onsdag ut fra cupens tredje runde for Mjøndalen. Torsdag kveld tok Kristiansund og Sarpsborg 08 samme vei.

Sarpsborg, som tapte cupfinalen for Lillestrøm i fjor, røk ut med 0-1 borte for HamKam, der Johnny Buduson scoret kampenes eneste mål et kvarter før slutt.

Kristiansund tapte 0-2 for Hødd, som spiller på nivå tre. Steffen Moltu stanget vertene i ledelsen på et hjørnespark etter 24 minutters spill. Joachim Osvold satte inn 2-0 for Hødd like før pause.

– Det smaker rimelig godt. Det er alltid greit å vinne kamper, men det er ekstra spesielt når vi møter Eliteserie-motstand. Det er helt fantastisk, sier Moltu til NRK.

Molde og Sandefjord røk ut i runde to.

I fjerde runde venter Eliteserie-motstand igjen for både Hødd og Kristiansund. Hødd skal til Bodø for å møte Glimt, mens HamKam har Start borte i Kristiansand.​

Slik spilles fjerde runde:

Rosenborg-Odd

Lillestrøm-Brann

Strømsgodset-Ranheim

​Ull/Kisa-Bryne

Mjøndalen-Haugesund

Bodø/Glimt-Hødd

Start-HamKam

Tromsø-Vålerenga

Lagene som skal ut i europacup spiller 30. eller 31. mai, mens de øvrige kampene spilles 13. og 14. juni.