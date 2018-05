Lørenskog får ikke fornyet lisens. Narvik er tilbudt plassen i neste sesongs Get-liga.

Det ble vedtatt på et styremøte i Norges Ishockeyforbund.

– Lørenskog innfrir ikke de økonomiske kravene som stilles til klubblisens, og får derfor ikke fornyet lisensen for neste sesong, bekrefter generalsekretær Ottar Eide til TV 2.​​

Fremover omtalte saken først.

Narvik har ikke akseptert tilbudet

Ottar Eide forteller videre at Narvik har fått tilbud om plass i Get-ligaen, på bekostning av Lørenskog, men de har fortsatt ikke svart Norges Ishockeyforbund.

– Narvik er kontaktet allerede, så det kan starte litt på prosessen. De har ikke akseptert plassen, men vi kommer til å ha tett dialog med dem fremover. Det er mange brikker som skal på plass for deres del, sier Eide.

Nestleder i Narvik Hockey, Bjørn Tormod Nilsen, sier til Fremover torsdag at han er overrasket over avgjørelsen. Mandag er det innkalt til styremøte i klubben.

Lørenskog har vært truet av konkurs flere ganger de siste sesongene. I 2017 ble klubben begjært konkurs, men klarte å stable økonomien på beina ved at eierne garanterte for underskuddet.

Ankefrist på to uker

Lørenskog ba om støtte på nærmere én million kroner fra kommunen for å kunne drifte klubben videre. Det ble avslått etter et langt formannskapsmøte.

Det er en ankefrist på to uker. Skulle denne bli tatt til følge, mister Narvik tilbudet om plass i Get-ligaen kommende sesong.

– Vi har ikke bestemt oss, men jeg tror det er store muligheter for at vi kommer til å anke. Vi har ikke hatt så mye optimisme rundt klubben som nå på veldig lenge. Vi har fått inn cirka ti personer i styret. Vi har gått vekk AS og blir en blir en vanlig klubb igjen, sier Lørenskogs styreleder Stig Atle Johansen til Romerike Blad.

Fredag gikk fristen ut for å levere et revidert budsjett til lisenssøknaden, men Ishockeyforbundet mente materialet hadde store mangler, skriver lokalavisen. Det ble gitt en ny frist til onsdag, men heller ikke denne var tilfredsstillende for Norges Ishockeyforbund.

– Det er en blanding av at vi heller ikke nå fikk alt vi etterspurte og at det vi fikk ikke ga grunnlag for å innvilge lisensen, sier Eide til Romerike Blad.

Samme krav for Narvik

Narviks styreleder Stig Winther uttalte i midten av april at det vil bli veldig vanskelig for å si ja til en plass i Get-ligaen på så kort frist.

Han var i likhet med TV 2s ekspert Erik Follestad Johansen kritisk til fristen på seks uker som Lørenskog fikk for å rydde opp i det økonomiske rotet.

Narvik tapte for Stjernen og Ringerike i kvalifiseringen. Både Ringerike og Narvik må innfri de samme budsjettmessige kravene som ble stilt til Lørenskog om de skal spille i eliteserien neste sesong.