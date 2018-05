For tre år siden mistet Høyre makten i Oslo, Bergen og Tromsø. Nå håper Erna Solberg å gjenerobre makten for å få større gjennomslag for regjeringens politikk.

Vil ha borgerlig samling

Statsministeren mener det er viktig for å få størst mulig gjennomslag for regjeringens politikk at Høyre og de andre borgerlige partiene sitter med makten i storbyene.

– Det blir bedre gjennomføring om vi ser at det er Høyre som sitter med styringen i Oslo, Bergen og Tromsø, steder hvor vi mistet makten sist, og så er det kanskje på tide med et skifte i Trondheim for å få til litt nye tanker der, sier Solberg til TV 2.

I Oslo mistet Høyre makten for tre år siden etter å ha styrt hovedstaden siden 1997, mens de i Bergen hadde hatt makten siden 2003. Makten glapp også i Tromsø, mens Trondheim har vært styrt av Arbeiderpartiet siden 2003.

For å lykkes med å gjenerobre storbymakt håper statsministeren på brede borgerlige samarbeid, også i sin hjemby Bergen.

– Både Venstre og KrF som i dag sitter i byråd håper jeg vil gå tilbake til borgerlig side etter valget, jeg tror vi kan få gjort veldig mye bra sammen, men det er lokalpolitikerne som må gjøre disse valgene, sier Solberg.

Slår Willoch

Erna Solberg har sittet som statsminister i 1668 dager og dermed passert Kåre Willoch som lengstsittende statsminister fra Høyre.

– Det er selvfølgelig hyggelig for meg akkurat nå, men i Høyre var vi veldig lei oss for at Kåre Willochs regjering gikk av. Vi hadde ønsket at de skulle sitte lengre, sier Solberg

– Er du klar for å gå på en tredje periode?

– Akkurat nå så gjør jeg det, så tar jeg alltid forbeholdet om at det er gøy og at du har noe å gi når du sitter i såpass krevende jobb som å være statsminister er, sier hun.

Høyre kan bli størst

Solberg er ikke bare historisk i Høyre. Åtte måneder på rad har Høyre nå vært landets største parti på målingene Kantar TNS har laget for TV 2.

– Høyre kan bli det ved valg. Men det krever at vi klarer å slåss for velgerne hver eneste dag helt til valget, sier Solberg.

Har tro på KrF

Høyre-lederen har fått Venstre med i regjering, men fortsatt ikke nådd sitt mål om å samle alle de fire partiene på borgerlig side. Døren står åpen for KrF-leder Knut Arild Hareide, dersom partiet han leder ønsker å bli en del av regjeringen.

– Vi snakker mest om de sakene som pågår, så snakker også Knut Arild til meg om prosessen i KrF og hvordan de tenker. Så har jeg sagt at jeg håper de lander på at de ønsker å gå inn i samtaler om en regjeringsutvidelse.​

– Har du tro på at de vil gå inn?

– Jeg har et håp om det også fordi det kan være krevende å stå utenfor i en midtposisjon som KrF gjør som vår foretrukne partner. Så bør alle partier som sitter på stortinget ha ambisjoner om å sitte med makten som dag til dag politikken og gjennomføringen som å sitte i regjering gir deg.