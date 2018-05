Liverpool og Chelsea kjemper om den siste billetten i Champions League.

Southampton kan i teorien rykke ned til fordel for Swansea.

Det er de to store spenningsmomentene i Premier League før den siste runden, men det er langt fra de eneste.

Hele 16 av de 20 lagene har en belønning å spille for: premiepenger.

For hver plassering høyere man får i Premier League får lagene ekstra premiepenger på to millioner pund (ca 22 millioner kroner).

Bare Manchester City (1.), Manchester United (2.), Arsenal (6.) og Burnley (7.) er helt sementert i sine posisjoner i ligaen, og dermed er det ifølge SkySports totalt 106 millioner pund (1,1 milliarder kroner) i spill for de resterende klubbene.

West Ham kan tjene 150 millioner kroner

Mest å spille for har West Ham som hvis alt går deres vei kan klatre helt opp til 10. plass. Dersom alt går skeis for London-laget ender de som nummer 17. Forskjellen i premiepenger på de to plasseringene er 14 millioner pund (over 150 millioner kroner.)

Det kan utgjøre en forskjell på overgangsmarkedet i sommer.

Det er lagene fra 10. plass og nedover som har mest å spille for. Der de fleste lagene kan hoppe og ned flere plasseringer.

Selv nedrykkede West Bromwich og Stoke (kan bli 18-20) har over 40 millioner kroner å vinne på å avslutte sterkt.

Dette er bare snakk om premiepenger fra Premier League.

Brighton med gode grunner

Mest penger står det likevel på spill i kampen om fjerdeplassen og i oppgjøret om å holde seg i Premier League.

Southampton har tre poeng og ni plussmål å gå på til Swansea. Dermed skal mye til at de blir forbigått, men knuser waliserne nedrykkede Stoke og Southampton får stryk av seriemestrene Manchester City er det ikke helt umulig.

Liverpool har overtaket i kampen om Champions League-billett. Tar de poeng hjemme mot Brighton, må Chelsea vinne med 15 borte mot Newcastle...

Mange sier at Brighton har ingenting igjen å spille for. Det stemmer ikke helt - med maksimal uttelling kan en seier sikrer dem 130 millioner kroner.

Plass Lag Potensiell plass Forskjell premie 1. Man. City 1 - 2. Man. Utd 2 - 3. Tottenham 3-4 £ 2 mill. 4. Liverpool 3-5 £ 4 mill. 5. Chelsea 4-5 £ 2 mill. 6. Arsenal 6 - 7. Burnley 7 - 8. Everton 8-9 £ 2 mill. 9. Leicester 8-9 £ 2 mill. 10. Newcastle 10-15 £ 10 mill 11. Crystal Palace 10-15 £ 10 mill 12. Bournemouth 10-15 £ 10 mill 13. Watford 10-15 £ 10 mill 14. Brighton 10-16 £ 12 mill 15. West Ham 10-17 £ 14 mill 16. Huddersfield 14-17 £ 6 mill 17. Southampton 15-18 £ 6 mill 18. Swansea 17-20 £ 6 mill 19. West Brom 18-20 £ 4 mill 20. Stoke 18-20 £ 4 mill

