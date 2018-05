Rolls-Royce er ikke beskjedne i sin omtale av Cullinan. Ifølge presseskrivet er dette den mest etterlengtede bilen i 2018 og antakelig den mest etterlengtede Rolls-Roycen noen sinne.

At bilen har fått navn etter den største diamanten som noen gang er funnet, sier sitt om hva slags forventninger Rolls-Royce har til bilen. Diamanten er nå del av de britiske kronjuvelene.

563 hestekrefter

Bilen skal være klar for tøff offroadkjøring uten at det går på bekostning av Rolls-Royces legendariske komfort. En V12-motor på 6,75 liter sørger for å få fart på doningen. 563 hestekrefter og 850 newtonmeter sendes til alle fire hjulene gjennom et helt nyutviklet firehjulsdriftsystem.

Men hestekrefter, størrelse på bagasjerommet og tekniske data er ikke det denne bilen handler om. Cullinan skal ta komfort og luksus til et hittil ukjent nivå.

Rolls-Royce er tydelig stolte av glassveggen som skiller bagasjerommet fra passasjerkabinen. Løsningen er inspirert av tiden da man ikke reiste med bagasje og skal skape et «indre økosystem» for de som oppholder seg i kupeen. Passasjerene slipper å bli plaget av trekk og støy som måtte oppstå mens butleren laster koffertene inn i bagasjerommet.

Integrert kjøleskap

Man kan bestille baksetet med to individuelle seter i stedet for en treseters «sofa». I versjonen med to seter bak, finner man en hendig konsoll mellom setene. Der er det et barskap Rolls-Royce whiskyglass, champagneglass og kjøleskap.

For første gang tilbyr også Rolls-Royce muligheten for å slå ned baksetet. Dette skjer selvsagt elektronisk ved hjelp av knapper i bagasjerommet eller i bakdørene. Ett trykk gjør at seteryggen senker seg samtidig som nakkestøttene hever seg slik at man unngår at nakkestøttene lager merke i sitteputen.

VILLMARKS-KOMFORT: I denne Rollsen er du klar for å krysse stepper og savanner. Foto: Rolls-Royce

Når du låser opp Cullinan, senker den seg 40 millimeter for at det skal være enkelt å stige inn. Grillen er lagd av håndpolert rustfritt stål. Og slik fortsetter det. Absolutt alt er av høyeste kvalitet, og ingen ting er overlatt til tilfeldighetene.

For de få

Prisen er kanskje ikke så interessant for denne kundegruppen, men i England er startprisen 250.000 pund. Dermed er den soleklart verdens dyreste SUV. Bentley Bentayga, som også er en superluksuriøs SUV, har til sammenligning en startpris på 135.000 pund.

I Norge må du ut med rundt 4 millioner kroner for en Bentayga. Dermed er det liten tvil om at en Cullinan vil koste atskillig mer enn det folk flest betaler for en bolig.

SMAKFULLT: Polert stål og førsteklasses skinn i baksetene. Rolls-Royce-logoen er preget i skinnet på døren. Foto: Rolls-Royce