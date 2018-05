Alexander Rybak (31) kunne slippe jubelen løs torsdag kveld:

Norge var ett av ti land som gikk videre fra den andre semifinalen i Eurovision Song Contest.

Disse landene fikk også en finaleplass: Serbia, Moldova, Ungarn, Ukraina, Sverige, Australia, Danmark, Slovenia og Nederland.

Norge ble lest opp som syvende land i rekken.

Det var både seerstemmene og en jury fra hvert land som avgjorde hvem som gikk videre til finalen.

– Fantastisk. Jeg er veldig lettet nå. Jeg hadde litt tvil om vi ville få en finaleplass, siden vi var jo ett av de siste landene som ble ropt opp. Takk til alle som tror på oss, sa Rybak til NRK da han bevegde seg ned fra scenen etter resultatet.

GLEDE: Rybak og hans dansere og bakgrunnssangere kunne slippe jublene løs på Eurovision-scenen etter at resultatet var klart. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Møtte pressen

De ti landene som gikk videre til finalen deltok på en felles pressekonferanse torsdag kveld. Der showet og poserte Rybak foran fotograferte, før han tok plass på scenen sammen med MGP-sjef Stig Karlsen.

Etter pressekonferansen er det ventet at Rybak vil møte den norske pressen som er på plass i Lisboa.

MØTTE PRESSEN: Alexander Rybak stilte på en felles pressekonferanse med de ni andre finalistene. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Favorittstempel

Nå er Rybak klar for finalen på lørdag, og der er han en av favorittene til å vinne Eurovision med låten «That's How You Write a Song».

Etter at Rybak kom til Lisboa for omtrent to uker siden, har han klatret på bettinglistene, og før semifinalen lå Norge på en andreplass på listene til bookmakerne.

Underveis i semifinalen falt Norge derimot på favorittlisten, og nå plasserer bookmakerne Rybak på en sjetteplass, ifølge Eurovision World.

Det har nå gått ni år siden Rybak vant samme musikkonkurranse i 2009 med låten «Fairytale». På lørdag kan han bli historisk, dersom han vinner Eurovision igjen. Det er det kun én annen person som har klart før: Johnny Logan, som vant for Irland i 1980 og 1987.

Fornøyd

Rybak åpnet showet i den andre semifinalen, og etter opptredenen uttalte han fra greenrom at han hadde en god følelse.

– Etter mange uker med forberedelser, er det deilig å endelig vise Europa hva vi har å by på. God følelse!! Består vi «eksamen» i kveld, skal jeg kose meg enda mer på lørdag og lage skikkelig fest. Jeg er veldig fornøyd med kvelden så langt, sa Rybak i en kommentar til TV 2 via NRKs presseansvarlige.

Tidligere MGP-general Per Sundnes mente at Rybak leverte oppskriftsmessig fra scenen i Lisboa.

– Jeg har troen på gullet, sa Sundnes til TV 2.