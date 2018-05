Torsdag kveld er det endelig klart for Alexander Rybaks (31) comeback i Eurovision Song Contest.

Ni år etter at han vant musikkonkurransen i 2009 med låten «Fairytale», skal han på nytt representere Norge med låten «That's How You Write a Song».

Rybak har fått æren av å åpne den andre semifinalen, og med det er Rybaks opptreden den 1500. i rekken av Eurovision-låter gjennom historien.

TV 2 er på plass i presserommet ved Altice Arena i Lisboa og vil følge semifinalen gjennom hele kvelden.

10 av 18 går videre

I den andre semifinalen kjemper Norge mot 17 andre land, deriblant Sverige og Danmark. Det er kun ti av landene som går videre til lørdagens finale.

Det er både seerstemmene og en jury fra hvert land som avgjør hvem som går videre til finalen. Onsdag kveld gjennomførte Rybak den avgjørende generalprøven som juryen avgir sine stemmer utifra. Eurovision-ekspertene som TV 2 snakket med i etterkant, mente at Rybak leverte en strålende prøve.

Norge har fått et favorittstempel i årets konkurranse, og i skrivende stund ligger Rybak på andreplass på bettinglistene, ifølge Eurovision World.

Den første semifinalen fant sted tirsdag kveld, og Finland var ett av landene som sikret seg en plass videre. Island fikk ikke nok stemmer til å gå videre til finalen.

Saken oppdateres.