To personer funnet i Nidelva - livreddende førstehjelp pågår

Like etter klokken halv fire meldte politiet i Trondheim at de hadde iverksatt søk etter én person i Nidelva i Trondheim.

Kvart på fire kom en ny melding fra politiet: Det er gjort funn av to personer i elva og det pågår livreddende førstehjelp på stedet. Nødetatenes arbeid pågår ved Gamle Bybro.

Aksjonen ble satt i gang etter at vitner hadde sett folk i elva.

– Ifølge vitnebeskrivelser skal to ungdommer ha badet i elva for så å ha fått problemer på grunn av dårlige svømmeferdigheter. Begge har da gått under vann. De ble funnet av brannvesenet og røykdykkere plukket dem opp fra vannet, forteller innsatsleder i brannvesenet, Lars Lunde til Adressa.

Operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Bernt Tiller, forteller følgende til TV 2:

– Den ene har gått uti, men vedkommende får problemer på grunn av strømmen i elva. Den andre hopper uti for å hjelpe, men også denne personen får problemer og blir tatt av strømmen, sier han.

Begge er fraktet til St. Olavs Hospital. Skadeomfanget deres er ukjent, men politiet bekrefter at det ble utført hjerte- og lungeredning på begge to.

Nidelva er 31,2 kilometer lang og renner nedover fra Selbusjøen til munningen i Trondheimsfjorden i sentrum av Trondheim

