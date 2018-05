Saken etter det såkalte koffert-drapet på Ammerud for to år siden er ferdig behandlet i Oslo tingrett. Om en måned kommer dommen i saken.

Aktor vil dømme to menn på 26 og 28 år til henholdsvis 16 og 17 års forvaring.

Påtalemyndigheten mener at de drepte en 34 år gammel mann før de parterte ham i et tyvetalls deler.

26-åringen har erkjent alt. 28-åringen nekter straffskyld for drap, men erkjenner å ha medvirket i likskjending.

Den avdøde 34-åringen ble beskyldt for å ha stjålet hasj, noe som ledet til drapshandlingen. Han hadde imidlertid aldri stjålet hasj.

De 30 grammene han ble anklaget for å ha tatt, lå i lomma til den tiltalte 28-åringen.

I tillegg er en 29 år gammel kvinne tiltalt i saken. Påtalemyndigheten mener at hun skal dømmes til fengsel for ikke å ha hjulpet den avdøde 34-åringen da han var i nød og for å ha tatt del i likskjendingen. Hun nekter straffskyld for dette.

Ringte ikke etter hjelp

Kvinnen har i retten sagt at hun fryktet å lide samme skjebne som den avdøde 34-åringen. Årsak: Hun skal også ha blitt beskyldt for å ha stjålet den nevnte hasjen.

Kvinnen har forklart at hun var lettet da 34-åringen ble drept i stedet for henne.

Ifølge tiltalen ble mannen drept med blant annet kniv og øks. Skadene ble påført gradvis og ifølge politiet tok det rundt fire timer før mannen døde.

I denne tidsperioden mener de at kvinnen burde ha gjort noe for å hjelpe ham. Hun var i besittelse av en telefon og skal ha sendt en SMS til en bekjent uten å ha bedt om hjelp.

Kvinnen hevder imidlertid at 34-åringen døde svært raskt og at det var nytteløst å ringe etter bistand.

Hadde sex etter drapet

Etter drapet ble det diskutert hva de skulle gjøre med liket. Å tenne på boligen var en mulighet, men de skal i samråd ha blitt enige om å partere kroppen, mener politiet. På dette tidspunktet skal det ha vært mye rus i bildet.

Den 29 år gamle kvinnen nekter for å ha tatt del i parteringen som pågikk i halvannet døgn. Hun har forklart at de drapstiltalte mennene truet henne på livet.

– De tiltalte hadde allerede vist at de kunne drepe én person, og de var redde for at hun skulle tyste. Det er ikke vanskelig å forestille seg hvor redd hun var, sier kvinnens forsvarer, Heidi Ysen til TV 2.

Advokat Heidi Ysen forsvarer den 29 år gamle kvinnen. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Statsadvokat Alvar Randa fester ikke lit til kvinnens forklaring om at hun ble truet. I retten har det kommet frem at hun minst én gang hadde frivillig samleie med den tiltalte 26-åringen. Dette skal ha skjedd på soverommet mens den 34 år gamle mannen lå død i stua.

– Jeg mener at samleiet som fant sted viser at hun ikke ble truet av mannen, sa aktor Randa i sin prosedyre denne uka.

Måtte «alliere seg»

Han påpekte også at kvinnen sammen med 26-åringen var ute av leiligheten flere ganger etter drapet, men at hun ikke stakk av.

Kvinnens forsvarer sier hennes klient gjorde alt for å «alliere seg» med en av de tiltalte fordi hun følte seg truet.

– Hun valgte å jobbe seg inn på ham fordi det føltes tryggest slik, sier Heidi Ysen.

Etter parteringen skal 29-åringen ha dratt ut for å kjøpe vaskemidler som ble brukt til å forsøke å fjerne spor i leiligheten etter drapet.

Påtalemyndigheten vil dømme kvinnen til to års fengsel, mens forsvareren har bedt om full frifinnelse.

Det er antydet at dommen i saken faller tidlig i juni.