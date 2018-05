Torsdag kveld skal Norge og Alexander Rybak (31) i ilden i den andre semifinalen av Eurovision Song Contest, og her er han en av storfavorittene.

Etter at Rybak kom til Lisboa og begynte øvingen til showet for omtrent to uker siden, har han klatret på bettinglistene.

Nå ligger Norge på en andreplass på listene til bookmakerne, ifølge Eurovision World, og Rybak er utpekt til å være en av favorittene til å vinne hele konkurransen.

Frykter Rybak

Dette har ikke gått upåaktet hen hos de andre Eurovision-artistene.

Da TV 2 møtte årets artister under åpningsfesten av Eurovision for noen dager siden, kunne flere av dem fortelle at de frykter Rybak.

– Nå må han la noen andre vinne, sier den franske duoen Madame Monsieur til TV 2 og ler.

Frankrike er også utpekt som en av favorittene til å gå helt til topps i år.

Se video fra åpningsfesten i toppen av saken.

FAVORITT: Alexander Rybak showet på den blå løperen under åpningsfesten av Eurovision Song Contest for noen dager siden. Foto: REUTERS/Rafael Marchante/NTB scanpix

– Kan vinne igjen

– Jeg elsker Alexander. Han er så talentfull. Det er morsomt å ha han tilbake i Eurovision, sier svenske Benjamin Ingrosso til TV 2.

For første gang på mange år er Norge utpekt som en større favoritt enn Sverige i Eurovision, men det plager ikke Ingrosso.

– Jeg synes det er kjempemorsomt. Dette er en konkurranse, men vi er for å ha det gøy, sier han.

Kyrpos er det eneste landet som i skrivende stund ligger over Norge på bettinglistene.

– Han er fantastisk. Han kan selvsagt vinne igjen, sier Eleni Foureira fra Kypros til TV 2.

– Eurovision-legende

Det er nå ni år siden Rybak vant Eurovision i Moskva i 2009 med låten «Fairytale». I Lisboa får Rybak mye oppmerksomhet for at han er den tidligere vinneren som vender tilbake.

– Han har allerede vunnet en gang før, så så klart kan han vinne igjen. Han er en flott artist og en fantastisk person. Han er så snill og ydmyk, sier Elina Nechayeva fra Estland.

– Han er en Eurovision-legende. Det overrasker meg ikke om han vinner i år. Han er en erfaren og musikals fyr som virkelig leverer hver gang, sier den danske artisten Rasmussen.

Andre semifinale

Rybak skal åpne den andre semifinalen med låten «That's How You Write a Song», og med det er Rybaks opptreden den 1500. i rekken av Eurovision-låter gjennom historien.

I semifinalen kjemper Norge mot 17 andre land, deriblant Sverige og Danmark. Det er kun ti av landene som går videre til lørdagens finale.

Den første semifinalen fant sted tirsdag kveld, og Finland var ett av landene som sikret seg en plass videre. Island fikk ikke nok stemmer til å gå videre til finalen.