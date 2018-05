Ifølge politiet i Trøndelag skal det ikke være hus i området som er rammet av raset. Det er ikke kjent om folk er tatt av raset, men ingen er savnet, opplyser politiet.

Både veien og området er sperret fordi området oppleves som ustabilt. En geolog skal vurdere området.

Varmt og tørt

John Torve har vært på stedet. Han forteller at skredet har gått i løpet til elva Tveråa.

– Elva var helt svart av jord og masser. Den har tatt med seg trær, løsmasser, snø og sørpe over Storlidalsvegen. Elva har også funnet et nytt løp på den andre siden av et hus som står her, forteller Torve til TV 2.

Han sier det har vært varmt og tørt i området den siste tiden. Han tror at elven kan ha blitt demmet opp av en snøbru oppe i fjellet og at elva tok med seg store masser da demningen brast.

Flom

Lenger sør i landet har NVE varslet flom på oransje nivå i tre vassdrag.

På grunn av kraftig snøsmelting de siste dagene er det allerede flom i Trysilelva, og vannstanden øker. Drammenselva øker raskt, og det samme gjelder Glomma.

– NVE har varslet flomfare på oransje nivå, som er det nest høyeste skadenivået. Vi er bekymret for at det også er meldt nedbør til natten og i morgen. Det kan gjøre at flomfaren blir ytterligere styrket, sier avdelingsdirektør Rune Flatby i NVE til TV 2.

Ber folk følge med

Flomfare på oransje nivå kan bety betydelig oversvømmelse og skader. NVE oppfordrer folk til å følge med og sikre ting som står langs vassdragene.

I Glomma er det flomvannføring på oransje nivå. Flommen har foreløpig ikke nådd Øyeren og utløpet av elva, men det vil komme.

Drammensvassdraget har vannføring på oransje nivå.

– Vi kan ikke utelukke at det kommer opp i rødt nivå, men det er for tidlig å si, sier Flatby.

I Gudbrandsdalslågen kommer flomvannet litt senere fordi smeltevannet kommer fra høyere fjellområder, men også der stiger vannføringen frem mot helgen.

Snøskred i nord

I Lyngen i Troms er det meldt om et snøskred mellom Lassofjellet og Storgalten. Politiet mener ingen er tatt av skredet.