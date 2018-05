Salah slo Manchester Citys Kevin De Bruyne med liten margin.

Egypteren, som kom fra Roma før årets sesong, har tatt Premier League med storm i sitt andre forsøk.

31 mål på 36 kamper, og ni målgivende pasninger i Premier League har imponert og begeistrert fotballverden langt utenfor den indre kjernen av Liverpool-fans.

Med sin blendende teknikk, strålende avslutninger og utrolige hurtighet har Salah vært et mareritt for motstanderne.

– Det kunne til slutt bare bli en vinner denne sesongen. 32 mål, rekord på 38 kamper i en Premier League-sesong. Tenk å møte den spilleren som forsvarsspiller. Det går altså så fort. Tyngdeoverføring, balanse, finteregister. Avslutninger som han er blitt god på. Tatt ligaen med storm, argumenterer Brede Hangeland.

25-åringen har tidligere blitt kåret til sesongens spiller både av fansen, journalistene, de andre spillerne, og nå altså av TV 2.

– Han har levert som man hadde forventet om man hadde signert Messi. Det er det beste bildet på hans sesong. Et sensasjonelt comeback i Premier League. Kostet ingenting om man ser på det som han har levert. Han har et mye større repertoar enn ryktet han hadde når han kom. Da ble det sagt at han var rask og enbeint, men har veldig mye mer i spillet sitt. Salah scorer også på dårlige dager og mål i 24 kamper sier sitt, sier TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Fire poengs margin

Kåringen er gjort ved at våre kommentatorer, eksperter og programledere tilknyttet Premier League har gitt seks spillere poeng fra 6 til 1.

Sesongens spiller: 1. Mohamed Salah, Liverpool

2. Kevin De Bruyne, Man. City

3. David Silva, Man. City

4. David De Gea, Man. Utd

5. Harry Kane, Tottenham

6. Christian Eriksen, Tottenham

Den som fikk flest poeng ble sesongens spiller.

Mohamed Salah fikk til slutt 68 poeng, mot Kevin De Bruynes 64. De to var suverene. David Silva på tredje fikk 30 poeng.

De Bruyne har også hatt en strålende sesong, men er en annen spillertype enn sin argeste motstander i denne kåringen.

26-åringen er først og fremst en tilrettelegger, og står notert med 15 målgivende pasninger denne sesongen, i tillegg til at han er helt sentral i det oppbyggende spillet til seriemesterne. Åtte mål er heller ikke å kimse av.

Belgieren har vært instrumental for et Manchester City-lag som har herjet gjennom store deler av sesongen og satt både mål- og scoringsrekord.

– Mange ville nok hatt ham helt på topp. Det er en komplett spiller. Jobber knallhardt, løper og løper og løper, og har likevel overblikk. Han kan bli grisetaklet, og like etter ha en kampavgjørende involvering. Har en skuddfot og har hatt en strålende sesong, sier Erik Thorstvedt.

Pep sesongens manager

Sesongens manager: 1. Josep Guardiola, Man. City

2. Sean Dyche, Burnley

3. Roy Hodgson, Crystal Palace

4. Jürgen Klopp, Liverpool

5. Rafa Benitez, Newcastle

6. Chris Hughton, Brighton

Manager-kåringen var ikke like jevn.

City-manager Josep Guardiola tok 70 av 72 mulige poeng i TV 2-panelets avstemming.

– Mange har gjort en god jobb, men Guardiola har kjørt Premier League-lokomotivet videre, og tatt det til et helt nytt og enestående imponerende nivå. En arkitekt, man-manager og en taktiker i alt. Han er akkurat nå verdens beste fotballmanager.

Burnley-manager Sean Dyche fortjener også hederlig omtale. Dyche var en klar toer med 60 poeng, etter å ha ledet mannskapet sitt til en knallsterk sjuendeplass.

– Vi tippet dem på 17. plass, Burnley ble nummer sju. Denne mannen fortsetter å rote med eksperter, statistikk og absolutt alt som skulle tilsi at Burnley ikke har noen rett til å ligge der de ligger på tabellen. At Burnley ikke ga ham sparken når de rykket ned, men lot ham bli med ned og ta dem opp igjen. Nå skal de spille europacup-fotball. Dette er et eventyr, sier Thorstvedt.

Roy Hodgson, som berget Crystal Palace, ble nummer tre i kåringen med 29 poeng.