Den eldste av de to mennene er i begynnelsen av 20-årene, og er varetektsfengslet i to uker på grunn av fare for bevisforspillelse. Den yngste er under 18 år og er under oppfølging av barnevernstjenesten, skriver Stavanger Aftenblad.

– Jeg kan bekrefte at to personer er siktet for voldtekt, og at de to personene ble pågrepet forrige helg, sier politiadvokat Thale Thomseth til avisen.

De to mennene skal være siktet for grov voldtekt, blant annet fordi påtalemyndigheten mistenker at overgrepet skal ha skjedd av flere i fellesskap. Den mindreårige jenta skal ha vært bevisstløs i rettslig forstand da overgrepet skjedde.

Strafferammen for grov voldtekt er 21 års fengsel.

