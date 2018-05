104 år gamle David Goodall fra Australia er død etter å ha gjennomført assistert selvmord på en klinikk i Sveits, melder nyhetsbyrået AFP.

Klinikken opplyser at Goodall har «reist i fred», ifølge Sky News-journalist Michelle Clifford på Twitter.

Ønsket dødshjelp

Goodall fikk nylig stor oppmerksomhet verden over for sitt ønske om assistert dødshjelp. Selv om han ikke led av livstruende sykdommer, ønsket 104-åringen å dø ettersom livskvaliteten hans var vesentlig dårligere enn før.

Et fall på soverommet tidligere i vår gjorde at Goodalls fysiske form ble kraftig svekket. Han fikk blant annet pålegg om ikke å bruke kollektivtransport eller å gå alene over veien.

– Jeg er lei meg for at jeg har blitt så gammel. Jeg er ikke lykkelig, jeg vil dø. Det er egentlig ikke trist, men det er trist hvis man blir forhindret, uttalte Goodall til australske ABC.

Mens Goodalls tilhengere applauderte hans beslutning om å ta sin skjebne i egne hender, mener andre kritikere at beslutningen er problematisk. Noen mener også at assistert dødshjelp bør være tillatt kun for dem som lider av en dødelig sykdom, og ikke på grunn av alderdom.

Kreftforsker

Ettersom assistert dødshjelp ikke er lovlig i Australia, reiste Goodall til en klinikk i Sveits for å gjennomføre det han ønsket. Sveits er det eneste landet som tillater aktiv dødshjelp til utenlandske borgere.

Denne uken ankom Goodall klinikken i Sveits, og torsdag fikk han hjelp til å gjennomføre sitt dødsønske.

Goodall var en anerkjent kreftforsker og professor. Han hadde hele tre doktorgrader, og fikk Australias ordensmedalje i en alder av 101 år.