Skatteetaten går Kristi himmelfartsdag ut og advarer mot en såkalt falsk e-post.

Den aktuelle e-posten utgir seg for å handle om «Skatteberegning for selvangivelsen inntektsåret 2017/2027». Skatteetaten har fått flere henvendelser fra personer som har mottatt meldingen.

– Dette er et forsøk på svindel og identitetstyveri. Vi ber deg om å slette e-posten, skriver Skatteetaten på mikrobloggtjenesten Twitter.

Skatteetaten presiserer at de aldri vil be om sensitiv informasjon via e-post.

– Dette er et såkalt phishing-forsøk, der hensikten i denne omgangen er å lure til seg bankinformasjon som kan bli brukt til svindel. Skatteetaten vil aldri be om sensitiv informasjon, kredittkortinformasjon eller kontonummer via e-post, sier sikkerhetssjef i Skatteetaten, Svein Mobakken, til TV 2.

Også tidligere har Skatteetaten advart mot lignende e-poster.

– Vi ber alle som mottar mistenkelige e-poster om å slette dem. Har du gitt fra deg sensitive opplysninger som passkopi eller kort- og kodeopplysninger som ble etterspurt fra en svindel-e-post, sperr det så raskt som mulig. Ikke oppgi noe av informasjonen de ber om, eller svar på e-posten. Trykk heller ikke på noen lenker eller vedlegg, sier sikkerhetssjefen.