Lokale myndigheter i Gøteborg har lansert et nytt samarbeid med flyplasspersonell og grensepoliti for å forhindre tvangsekteskap.

Tiltaket går ut på at jenter og unge kvinner som risikerer å sendes ut av landet med fly for tvangsgifting, oppfordres til å legge en skje i trusa. Det var Göteborgsposten som først omtalte saken.

Tanken er at metalldetektorene i sikkerhetskontrollen skal utløses av skjeen.

– Det gir utslag når man passerer sikkerhetskontrollen. Da føres man til et separat rom for kontroll og har mulighet til å, alene, fortelle til personell om noe er i ferd med å skje. Det er en siste mulighet for å varsle, sier Katarina Idegård, koordinator mot æresrelatert vold i Gøteborg kommune, til avisen.

KOORDINATOR: Katarina Idegård i Gøteborg kommune i Sverige koordinerer innsatsen mot æresvold og tvangsekteskap. Foto: Göteborgs Stad

Idé fra Storbritannia

Gøteborg kommune har innledet et samarbeid med Swedavia som eier Landvetter flyplass, samt grensepolitiet. Ifølge Swedavia vet personell i sikkerhetskontrollen hva det betyr dersom de oppdager at en jente har en skje i trusa. De har imidlertid enda ikke opplevd en slik situasjon.

– Dette er en måte å gjøre noen oppmerksomme på at man føres ut av landet mot sin vilje. Vårt oppdrag er å være oppmerksomme på alt som skjer i en sikkerhetskontroll, sier sikkerhetssjef på Landvetter flyplass, Ann Jacobson.

Ideen om det høyst utradisjonelle tiltaket ble først lansert i Storbritannia for noen år siden. I 2013 oppfordret en frivillig organisasjon mot tvangsekteskap til å putte en skje i trusa på britiske flyplasser, ifølge The Guardian.

– Økning

Ifølge Idegård har utfordringene med æresrelatert vold og undertrykkelse ikke minsket de siste årene. Risikoen øker på sommerhalvåret, da flere velger å sende barna sine bort i ferien. Derfor er den svenske kommunen ekstra oppmerksomme i tiden fremover, opplyser de i en pressemelding.

– Det finnes signaler om at man ser en økning på visse områder, men det er vanskelig å vite om det er fordi kompetansen øker, eller om det handler om en faktisk økning, sier hun til Göteborgsposten.

I 2016 var det kraftig økning i antall henvendelser om tvangsekteskap og barnebryllup i Norge.

Ifølge Luftfartstilsynet i Norge er det Avinor som eventuelt gjør lignende avtaler med sikkerhetspersonell på sine flyplasser. Avinor har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelse om saken.