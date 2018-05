Atlético Madrid har sett seg kraftig lei av at Barcelona stadig uttaler seg om Antoine Griezmann, som skal være sterkt ønsket på Camp Nou, men Atlético-spillerne hadde ingen problemer om å snakke lagkameraten på et pressetreff onsdag.

– Han er gammel nok til selv å vite hva han skal gjøre. Det han føler er viktig er det viktigste, og han vet at vi ønsker å ha ham her. Om han skal forlate oss eller ikke, må han bestemme. Nå tenker han bare på å vinne Europaligaen, og han ønsker å skrive historie med oss. Han er veldig fokusert, sier spisspartneren Diego Costa, ifølge den spanske avisen Marca.

Den spanske landslagsspilleren kom selv tilbake til Atlético Madrid etter tre sesonger i Chelsea. Det mener han Griezmann ikke kan gjøre om han skulle finne på å forlate klubben.

– Han vet at fansen elsker ham. Jeg var heldig som kom tilbake, og han vet at dersom han går, så finnes det ingen vei tilbake. Så han bør tenke seg nøye om. Det er for mye snakk nå, sier Diego Costa.

Griezmann var sterkt koblet bort fra Altético i fjor, men franskmannen valgte å bli værende i Madrid etter at klubben fikk overgangsnekt. Den gangen var det Manchester United som var hyppigst nevnt. Nå er det Barcelona.

– Vi ønsker ikke at lagkamerater skal dra, for vi har en flott spillergruppe som vi ønsker å beholde. Du kan være stolt når en stor klubb som Barcelona ønsker å signere Griezmann, men realitetene gjelder ennå. Han ønsker å vinne med oss og han er under kontrakt, sier midtbanespiller Koke.

Filipe Luís sa på pressetreffet at hundre millioner euro (drøyt én milliard kroner) for Griezmann, vil være som billigsalg å regne.

Atlético la tirsdag ut en pressemelding der de gikk i strupen på Barcelona.

– Vi er drittlei av Barcelonas oppførsel. At en president, spiller og et styremedlem kan snakke på den måten de har gjort om fremtiden til en spiller som er under kontrakt, og bare et få dager før en europacup-finale, er mangel på respekt mot Atlético Madrid og klubbens fans, sier Atléticos administrerende direktør Miguel Ángel Gil Marín i uttalelsen.