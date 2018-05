Før siste serierunde har TV 2s Premier League-korps, bestående av programledere, eksperter og kommentatorer, valgt ut sesongens lag på balløya.

Ligamester Manchester City er representert med fem spillere.

Ikke unaturlig for et lag som har satt både poeng- og scoringsrekord i Premier League.

Resten av laget består av de andre lagene som i skrivende stund innehar topp fire-plsaseringer: Tottenham har tre representanter, Liverpool to, mens David De Gea som vanlig holder fortet for Manchester United.

Alle var med

I panelet satt programlederne Jon Hartvig Børrestad, Jan-Henrik Børslid, kommentatorene Simen Stamsø Møller, Kasper Wikestad, Øyvind Alsaker, Endre Olav Osnes, Espen Ween og ekspertene Brede Hangeland, Erik Thorstvedt, Petter Myhre, Trevor Morley, Mina Finstad Berg.

Alle fikk ta ut hvert sitt lag, og de som fikk flest stemmer i hver posisjon ble tatt ut. De elleve som er på laget, er de elleve som fikk flest stemmer.

Den som var mest i sync med alle var Øyvind Alsaker. Kommentatoren valgte akkurat de elleve som fikk flest stemmer.

– Det er et lag tatt ut litt i Peps ånd. Han har vist at det er mulig å bruke kreative spillere i roller som også innebærer litt hardt arbeid, sier Alsaker.

– Det er ikke en balansert midtbane, men samtidig er De Bruyne og Eriksen spillere som tar i ett tak, så det er ikke sikkert det hadde blitt så ille.

Her grunngir han sine, og TV 2s utvalgte:

David De Gea, keeper, Manchester United:

​37 kamper, 28 baklengs

– Han er nok en gang Uniteds beste spiller og vant gullhanskene. Nesten umulig å komme forbi. Gjør enormt mange redninger pr. sesong som gir poeng. Han er en matchvinner rett og slett..

Kyle Walker, høyreback, Manchester City

32 kamper, 6 målgivende pasninger.

To gule, og et rødt kort

– Manchester City må naturligvis tungt inn på dette laget. Det er på sidebackene City har fornyet seg mest. Walker har fått en ny vår under Guardiola og gjort alle hint om at han var «over the hill» til skamme.

PÅ ÅRETS LAG: Nicolas Otamendi og David De Gea. Foto: Dave Thompson

Nicolas Otamendi, stopper, Manchester City

34 kamper, fire mål

​Ni gule kort

– Det er lett å glemme ham. City var ligamester til jul, og Kompany har sett ut som en million etter det, men Otamendi har vært konstanten for laget med færrest baklengs. Han har tatt steg og har taklet Peps krevende spillestil. Krevende å være det i hans system. Gjør det mer imponerende. Han bringer stål til stilen. Balanse.

Jan Vertonghen, stopper, Tottenham

36 kamper

​Fire gule kort

– Vertonghen er kanskje den beste midtstopperen denne sesongen. Han har levert på et skyhøyt nivå nesten hver gang jeg har sett ham. Han er god begge veier og bidrar mye offensivt sammenlignet med stoppere som Smalling og Jones, selv om han ikke scorer selv. Har vært uten sin fast makker gjennom flere sesonger (Toby Alderweireld). Krevende å få inn en vill, men talentfull stopperpartner. At han bare har fire gule kort sier litt om hans enorme taklingsstyrke og timing. Han må ofte takle uten 100 prosent kontroll, men klarer det stort sett alltid.

ÅRETS Lagkompser: Mohamed Salah og Andy Robertson. Foto: Dave Thompson

Andy Robertson, venstreback, Liverpool

21 kamper, fire målgivende pasninger

To gule kort.

– Marcos Alonso har vært god hele sesongen og scoret mye mål, men det er en litt annen rolle, og jeg syns Robertson på den korte tiden har vokst til å løse et mangeårig problem i Liverpool. Han er mange hakk opp fra Moreno, og er blitt en av ligaens beste venstrebacker gjennom vinteren og våren. Viktig i en viktig del av sesongen.

Kevin De Bruyne, midtbane, Manchester City

36 kamper, åtte mål, 15 målgivende pasninger

​To gule kort

– Selvskreven. Komplett. Kanskje den beste fotballspilleren i Premier League i dag. Han er både gode ballvinner og fantastisk offensivt. Scorer mål, men først og fremt assistkongen. Han en enorm arbeidskapasitet. Spilt vanvittig med kamper, men vært god hele veien.

ÅRETS LAGKOMPISER: Kevin De Bruyne og David Silva. Her fra kampen mot Swansea. Foto: Lee Smith

David Silva, midtbane, Manchester City

29 kamper, ni mål, elleve målgivende pasninger

​Fem gule kort

– Mye likt med De Bruyne, men som playmaker er han unik. Han har spilleforståelse og skjønner hva han skal gjøre i enhver situasjon. Han er veldig ofte om den som starter angrepene.

– Han har hatt utfordringer personlig og har gått glipp av kamper på grunn av det. Fysisk er det sikkert en fordel med litt hvile, men mentalt er det veldig sterkt å kunne levere så godt som han tross alt gjorde gjennom en slik livskrise. Samtidig har han omtalt det som et slags friminutt å spille fotball, og det ser man også. Man ser at han glemmer alt på banen og er fullstendig inne i fotballkampen.

Christian Eriksen, midtbane, Tottenham

36 kamper, ti mål, ti målgivende pasninger

– Konkurrerer med De Bruyne om hvem som har den råeste pasningskvaliteten. Alle pasninger er riktig vektet, og Eriksen ser rom og åpninger. Finner alltid rom og mister aldri ball. Det er mye Silva og De Bruyne i ham. De er like på mange måter, og Eriksen bidrar virkelig. Hamrer inn mål og leverer assist.

ÅRETS LAGKOMPISER: Christian Eriksen og Harry Kane. Foto: Jon Super

Mohamed Salah, angrep, Liverpool

35 kamper, 31 mål, ni målgivende pasninger

– Han har levert som man hadde forventet, om man hadde signert Messi. Det er det beste bildet på hans sesong. Et sensasjonelt comeback i Premier League. Kostet ingenting om man ser på det som han har levert. Han har et mye større repertoar enn ryktet han hadde når han kom. Da ble det sagt at han var rask og enbeint, men har veldig mye mer i spillet sitt. Salah scorer også på dårlige dager og mål i 23 kamper sier sitt.

Harry Kane, angrep, Tottenham

36 kamper, 28 mål, to målgivende pasninger

Fem gule kort

– Skyter Spurs til Champions League igjen. Leverer et vanvittig antall mål. Rister av seg skade igjen. Han har et avbrekk hver sesong, men det setter han veldig lite tilbake om man ser på stats. Det er imponerende. En komplett spiss, Englands beste og en av Europas topp 5.

Raheem Sterling, angrep, Manchester City

32 kamper, 18 mål og elleve målgivende pasninger

Tre gule kort

– Konkurrerer med Sané om den siste plassen, men med de målpoengene kommer man ikke utenom. Litt som Salah – en spiller som hadde begrensninger, som en dyktig manager har tryllet med og gjort til en matchvinner. Sterling var helt avgjørende da City festet grepet om ligatittelen tidlig i sesongen.

Disse var nærmest en plass på laget:

Virgil Van Dijk, Leroy Sané, Marcos Alonso, Cesar Azpilicueta, Roberto Firmino, Ashley Young, Nemanja Matic, Fernandinho.