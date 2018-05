Med onsdagens 5-1-seier gjenstår kun to kamper før Barcelona kan skryte av å ha gått gjennom en hel sesong uten nederlag i den hjemlige ligaen. Det har vært et stort mål for trener Ernesto Valverde etter at ligagullet var sikret.

Onsdag sendte Barcelona-sjefen et noe reservepreget mannskap på banen mot Villarreal. Det så ikke ut til å svekke hjemmelaget nevneverdig.

Oppgjøret på Nou Camp var kun 11 minutter gammelt da Philippe Coutinho satte inn ledermålet. Brasilianeren, som kom til Barcelona fra Liverpool i januar, har så langt ikke gnistret for katalanerne. Onsdag var han i det minste målscorer.

Fem minutter etter 1-0-målet viste en annen brasilianer seg fram. Midtbaneveteranen Paulinho var en ivrig målscorer etter at han ble hentet til Barcelona i fjor sommer, men har den siste tiden slitt mer. Onsdag var tilbake som målscorer.

Høyreback Lucas Digne gjorde forarbeidet til 2-0-scoringen.

Barcelona ga seg imidlertid ikke med det. Lionel Messi er toppscorer i La Liga denne sesongen og pyntet litt på tallene også onsdag. 3-0-scoringen var argentinerens nummer 34 for sesongen.

Nicola Sansones redusering til 1-3 etter pause var ikke egnet til å spolere kvelden for hjemmelaget. I stedet satte sommerkjøpet Ousmane Dembélé inn 4-1 og 5-1 rett før slutt.

Barcelona var dermed tilbake på vinnersporet etter å ha måtte nøyd seg med 2-2 i El Clasico-oppgjøret mot Real Madrid søndag.

