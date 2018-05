68-54 over to kamper ble fasiten. Dermed kan Larvik forberede seg på to sluttspillfinaler mot Vipers 16. og 23. mai.

Larvik hadde med seg ni måls ledelse fra den første semifinalen på Hamar og var aldri i nærheten av å gi fra seg taktpinnen i duellen på hjemmebane. Ved pause ledet Larvik med 13-8. Deretter så laget til Tor Odvar Moen seg aldri tilbake.

Maria Hjertner ble til slutt toppscorer for Larvik med sine seks mål. Aleksandra Zimny scoret like mange for Storhamar.

Vipers sikret sin finalebillett tirsdag ved å slå Byåsen 30-25. Totalt ble det 58-48-seier over to semifinaler.

