Chelsea - Huddersfield 1-1

Huddersfield lå hele kampen i forsvar, men fikk med seg 1-1 fra Stamford Bridge. Laurent Depoitre ga Huddersfield en sjokkledelse i starten av andre omgang, mens Marcos Alonso utlignet for Chelsea.

Med ett poeng berget Huddersfield plassen i Premier League. Huddersfield-spillerne jublet hemningsløst etter 1-1.

– Følelsen er overveldende. Vi har kjempet for dette hele sesongen, og det har vært opp og ned. Å avslutte sånn mot Manchester City (0-0) og Chelsea (1-1) er fantastisk, sier Huddersfields dasnske keeper Jonas Lössl, som hadde flere viktige redninger.

Stoke og West Bromwich er allerede nede. Bare teori kan redde Swansea på 18. plass i siste runde søndag. Southampton ligger tre poeng foran waliserne med ni færre minusmål.

– Huddersfield lå i vannskorpen mellom Championship og League One da David Wagner overtok, og denne reisen er det ingen som hadde sett for seg. Alle eksperter og alle som tror de kan noe hadde Huddersfield på nedrykk før sesongen. Jeg slutter ikke å la meg imponere over at småklubbene gjør det, men det sykeste av alt er at Huddersfield gjør det, sier TV 2sfotballekspert Simen Stamsø Møller.

Liverpool kan juble

Chelsea er nå avhengige av at Liverpool taper for Brighton på Anfield i siste runde, samtidig som de vinner borte mot Newcastle, om de skal havne blant topp fire denne sesongen.

– Det er ganske store sjanser for at dette var Antonio Contes siste hjemmekamp på Stamford Bridge. David Wagner har faktisk blitt linket til jobben, men jeg tror ikke han får den, sier Stamsø Møller.

Huddersfield-manageren var naturlig nok høyt oppe etter resultatet.

– Min engelsk er ikke god nok til å finne ord til å beskrive det spillerne har gjort denne sesongen, sier David Wagner.

Tyskeren er god kamerat med Jürgen Klopp, og Wagner forventer at Liverpool-manageren kjøper en drink neste gang de møtes.

– Det er det minste du kan gjøre som en venn, sier Wagner med et glimt i øyet.

Huddersfield-spillerne kan også unne seg noen drinker.

– Vi skal ikke bare feire i dag, men i morgen også, sier en blid Wagner.

Tottenham er klare for Mesterligaen med 1-0 over Newcastle. Harry Kanes mål gjør at Tottenham går forbi Liverpool og opp på tredjeplass.

Store Chelsea-sjanser

​Antonio Rüdiger fikk en enorm mulighet etter et kvarters spill. César Azpilicueta headet ned til midtstopperen på bakerste stolpe. Fra én meter bommet Rüdiger.

– Han bør ta den med venstre, men det er lettere sagt enn gjort, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller.

Etter en halvtimes spill ble Álvaro Morata spilt fint gjennom av N’Golo Kanté. Morata rundet Huddersfield-keeper Jonas Lössl, men havnet på skrått hold og klarte ikke å sette ballen på mål.

– Chelsea er småfarlige noen ganger, men de skapte ikke mange store sjanser i denne omgangen, oppsummerte Stamsø Møller i pausen.

Huddersfield skapte ikke en eneste sjanse i første omgang.

– Man må berømme Huddersfield. Du verden, det er ikke et veldig godt fotballag, men de blør for drakten og spiller med hjertet. Det er akkurat sånn det skal være. 0-0 betyr fornyet kontrakt, og det vil være en kjempeprestasjon denne sesongen, mener TV 2s fotballekspert.

Kriget inn ledermålet

Fire minutter etter pause tok det fyr blant bortefansen på Stamford Bridge. Willian ble stoppet på vei fremover, men fikk ikke frispark. Ballen havnet i beina på Aaron Mooy, som spilte Laurent Depoitre i bakrom.

Depoitre fikk akkurat en fot på ballen før Chelsea-keeper Willy Caballero. Rüdiger var nede på streken, men Depoitre satte inn 1-0 for gjestene.

Chelsea-manager Antonio Conte svarte med å kaste inn Olivier Giroud umuddelbart, og de blå presset Huddersfield. Etter en times spill satte den. Mathias Zanka Jørgensen skulle klarere ballen, men dansken sparket ballen i hodet på Marcos Alonso. Det ble en strålende heading og utligning.

Chelsea presset på for et seiersmål, og med sju minutter igjen å spille fikk London-laget en enorm trippelmulighet. Oppofrende Huddersfield-spillere og en god Lössl i Huddersfield-målet sørget for at det fortsatt sto 1-1.

– En kandidat til sesongens redning, sa TV 2s kommentator Espen Ween.

Det ble lagt til hele seks minutter på Stamford Bridge, og Chelsea satte gjestene under et enormt press. Huddersfield klarte imidlertid å holde unna og kunne slippe jubelen løs over at laget spiller i Premier League til høsten.