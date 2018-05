Tottenham-Newcastle 1-0

Se matchvinnermålet i videovinduet øverst.

Tottenham var ikke på sitt beste, men Harry Kanes scoring fem minutter etter pause sikret tre poeng mot Newcastle.

Etter at Chelsea bare klarte uavgjort mot Huddersfield litt tidligere betyr poengene at Spurs er sikret en plass i topp fire og dermed Mesterliga-spill neste sesong allerede før siste runde.

Spissen fikk ballen inne i Newcastles 16-meter, og upresset curlet han ballen på lekkert vis.

– Elegant – og den er viktig, sa TV 2s Premier League-programleder Jan-Henrik Børslid i Målshow.

Det bekrefter keeper Hugo Lloris:

– Det var kanskje sesongens viktigste mål, sier Lloris etter kampen.

– Det betyr mer enn ett trofé for å være ærlig. Vi kan være stolt av sesongen. Det har vært tøft. Spesielt siden vi følte at vi spilte 37 kamper borte. Man kan si hva man vil, men Wembley er ikke vårt stadion. Vi prøvde vårt beste. Å havne over Arsenal og Chelsea – det betyr mye.

Scoringen var Kanes 28. denne sesongen, og måltyven er tre mål bak Liverpools Mohamed Salah før siste runde.

​Newcastle ga hjemmelaget en tøff kamp på Wembley, men måtte til slutt strekke våpen.



Farligheter fra Newcastle

Tottenham begynte sterkt, tok kontroll på kampen og hadde også et par bra muligheter, men så svarte gjestene.

Ayoze Perez testet Hugo Lloris før mens Jonjo Shelvey dundret et frispark i stolpen.

Så var Shelvey servitør da Jamaal Lascelles tvang frem en strålende redning fra Hugo Lloris på en heading.

Kane-sleiv

Den største sjansen til Tottenham i førsteomgang falt, normalt sett heldigvis for hjemmelaget, til Harry Kane.

Eriksen spilte gjennom superspissen, som sleivet fullstendig.

– Det var et «Harry Kane-løp», men alt annet enn en «Harry Kane-avslutning», sa TV 2s fotballkommentator Simen Stamsø Møller om bommen.

Fem minutter ut i andreomgang var imidlertid Kane på vanlig nivå og satte inn 1-0.

Sjanser begge veier

Dramaet var ikke over, for Newcastle lot seg ikke avskrekke for mye, og fortsatte å skape sjanser.

Jacob Murphy skapte den største muligheten, men dundret ballen over fra skrått hold.

Danny Rose burde ha punktert kampen like før full tid, men ble stoppet, uten at noen brydde seg nevneverdig.

– Jeg vil gratulere spillerne med en fantastisk prestasjon, og hele støtteapparat for innsatsen i 38 bortekamper som det har vært. Neste sesong med nytt stadion og Champions League kommer til å være fantastisk for Tottenham, sier manager Mauricio Pochettino.