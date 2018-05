Leicester-Arsenal 3-1

Se kampsammendrag øverst.

Arsenals bortemareritt i 2018 fortsetter.

Onsdag sørget scoringer fra Kelechi Iheanacho, Jamie Vardy og Riyad Mahrez for at Leicester vant 3-1 etter at Arsenal ble redusert til ti mann i førsteomgang.

Det er første gang «The Foxes» slår «The Gunners» i Premier League – og Arsenals sjuende strake bortetap i serien. London-laget har tapt alle bortekampene i Premier League siden nyttår.

Sesongen sett under ett er de nummer 17 på bortetabellen.

– Det er helt sjokkerende. Det er trist at det blir slik, i og med at vi bare vil hylle Wenger. Dette var langt fra Arsenals beste lag, men det beste laget har heller ikke levert, sier TV 2-kommentator Simen Stamsø-Møller.

Tabellmessig hadde det ingenting å si for Arsenal som blir nummer seks uansett. De har en kamp igjen på å sikre seg bortepoeng på – Huddersfield i serieavslutningen.

Leicester er på niendeplass, og kan klatre til åttendeplass med seier mot Tottenham i siste runde.

– Det var en viktig seier for Claude Puel. Å slå Arsenal gir ham håp om å beholde jobben, sier Stamsø-Møller.

Iheanacho-show

Arsenal åpnet friskt før Kelechi Iheanacho dunket inn en scoring etter 13 minutter.

Bare noen minutter senere ble den unge midtstopperen Konstantinos Mavropanos utvist.

Grekeren somlet med ballen og ble presset av Iheanacho som fikk en fot på ballen, og kunne løpe gjennom. Da dro Mavropanos nigerianeren ned og dommeren viste ham det røde kortet, til tross for at Arsenals Rob Holding var i nærheten.

– Sånn jeg ser det er det ikke en åpenbar målsjanse. Selv om det er kynisk og fryktelig av Mavropanos, så er det ikke et rødt kort, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller.

Utligning

Selv med en mann mindre var Arsenal farlig frempå. Både Henrikh Mkhitaryan og Pierre-Emerick Aubameyang hadde sjanser før Sead Kolasinac traff stolpen tidlig i andreomgang.

Når Leicester heller ikke klarte å utnytte sine gode overgangssjanser kom utligningen.

Ainsley Maitland-Niles gjorde et strålende forarbeid, og la ballen til Aubameyang. Den første avslutningen ble stoppet, men på returen var Aubameyang kald.

Det var gaboneserens niende scoring på tolv seriekamper siden overgangen til Arsenal.

Straffet hardt

Men det var ikke nok.

Et kvarter før slutt var Leicester i ledelsen igjen. Henrikh Mkhitaryan var i ukjent territorium i egen boks og felte Demarai Gray.

Straffen satte Jamie Vardy knallhardt og sikkert i mål.

Helt på tampen satte Riyad Mahrez kronen på verket. Algiereren dro av en forsvarspiller og satte ballen forbi Petr Cech til 3-1.