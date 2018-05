Følg cupdramaet her!

Flere Eliteserie-lag slet seg videre i cupens tredje runde, men det var bare Stabæk som ble slått ut med 0-2 for Obosliga-laget Mjøndalen på bortebane.

Tromsø og Odd måtte begge ut i ekstraomganger. Mushaga Bakenga reddet Tromsø og sendte Alta ut med sin 1-0-scoring i andre ekstraomgang.

Odd hadde fått en sjokkstart på kampen da Pipo Ferreira sendte Notodden i ledelsen etter et par minutters spill. Stefan Mladenovic utlignet like før pause, men kampen gikk til ekstraomganger.

Det ble to målløse ekstraomganger, og i straffesparkkonkurransen ble Odds reservekeeper Viljar Myhra helten med to redninger.

Skeid-Vålerenga pågår fremdeles.​​

Bojang med praktscoring

Stabæk og Mjøndalen gikk til pause på 0-0, men i løpet av om lag to minutter i andre omgang avgjorde vertene. Andreas Hellum satte først inn 1-0.

Like etter - 51 minutter inn i kampen - vartet Jibril Bojang opp med en fantastisk prestasjon. Med ballen i beina tok han seg forbi Stabæk-forsvarere og banket ballen i mål fra kloss hold. Stabæk klarte aldri å svare og røk ut.

– At Stabæk fikk det tøft borte mot Mjøndalen, det var som forventet, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Mjøndalen er et solid lag, og når Stabæk tar ut et par av sine beste spillere, så er ikke Stabæk så veldig mye bedre enn Obos-ligaen. Dette var et svekket Stabæk-lag, og da går det slik, sier Mathisen.

– Forstår du den prioriteringen?

– Ja. For lag som Stabæk og de andre bunnlagene i Eliteserien er serien de viktigste, og nåløyet er trangt i cupen til at de skal kunne få noe ut av det. Det er et tøft kampprogram i mai, og da må de rullere på troppen. Stabæk har ikke den bredeste stallen, og da blir det tynt i kamper som dette.

Tromsø måtte ut i ekstraomganger etter 90 målløse minutter mot Alta, men Mushaga Bakenga satte inn 1-0 like i starten av andre ekstraomgang og scoret kampens eneste mål. Like før hadde Alta-spiller Mats Frede Hansen blitt utvist med sitt andre gule kort.

Ull/Kisa tok seg videre med 3-2 over Kongsvinger etter 2-2 ved ordinær tid. Bryne er videre til fjerde runde med 1-0 over Sandnes Ulf.

Flere lag slet seg videre

Haugesund var nær ekstraomganger. Nest-Sotra tok ledelsen ved Sondre Liseth i første omgang, men to mål av Frederik Gytkjær - det siste helt på tampen - sørget for at Haugesund tok avansementet til fjerde runde.

Brattvåg slo ut Molde i forrige uke og holdt lenge stand mot Rosenborg. Etter 64 minutters lettet imidlertid Alexander Søderlund nervene til Rosenborg-tilhengerne da han fikset ledelse. Det endte med 1-0-seier.

– Rosenborg går videre med 1-0. De gjør jobben, og det er det eneste som teller. De hadde nok håpet på en bedre prestasjon, men samtidig er dette cupen i en tøff mai, sier TV 2s fotballekspert Mathisen. ​

Brann har startet sesongen forrykende, men det ble ikke noe fyrverkeri mot Fyllingsdalen. Deyver Vega fikk et fint gjennomspill og satte inn kampenes eneste scoring.

Strømsgodset klarte ikke å score på Bærum før pausen. Drammenserne trengte hjelp av Mads Lyngen, som tidlig i andre omgang headet mot egen keeper. Ballen gikk forbi egen målvakt og til 1-0 for Godset. Ikke så mange minutter senere doblet Mostafa Abdellaoue, før Erik Ulland Andersen la på til 3-0, som også ble sluttresultatet på Sandvika stadion.

Glimt slapp med skrekken

Bodø/Glimt trengte en drøy time på å score mot Mjølner i Narvik. Ulrik Saltnes satte inn 1-0, før Geir André Herrem økte til 2-0 ikke så mange minutter senere. Aleksander Torvanger skapte spenning åtte minutter før full tid med sin redusering. Mjølner fikk straffespark like før slutt, men Kristoffer Nessø fikk misbrukte muligheten. Glimt tok seg videre med 2-1.

Eliteserie-jumbo Start slet lenge borte mot Egersund. Vertene var farligst den første timen, men så tok kristiansanderne mer og mer over. Med et kvarter igjen å spille headet Mathias Bringaker inn innlegget fra Henrik Robstad. Egersund presset Start i sluttminuttene, men gultrøyene slapp unna og vant 1-0.

Ranheim levde lenge farlig borte mot Levanger. Adrià Mateo López slo et frispark høyt og hardt inn mot Ranheim-boksen. Vinden tok tak i ballen og suste hele veien til ledelse for Levanger. Michael Carlsen utlignet ti minutter etter pause, men Levanger tok ledelsen igjen få minutter senere etter scoring av tidligere Ranheim-angriper Robert Stene.

Michael Karlsen utlignet nok en gang for Ranheim, før Mads Reginiussen satte inn Ranheims første ledermål. Da gikk luften ut av Levanger, og et kvarter før slutt økte Sondre Sørlokk til 4-2.

Lillestrøm gikk videre med 3-1. De regjerende cupmesterne tok ledelsen mot KFUM Oslo etter 19 minutter ved Gary Martin, og Thomas Lehne Olsen doblet ikke lenge etter. Snaut ti minutter etter hvilen reduserte Dadi Dadou Gaye for Oslo-laget. Ifeanyi Mathew fastsatte resultatet til 3-1 på overtid.