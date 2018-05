SEB og advokatbyrået Roschier hjalp Jay-Z med rådgivning da han kjøpte musikktjenesten Tidal.

– Vi utførte tjenester for hans selskap S. Carter Enterprises. Selskapet har enkelt og greit ikke betalt for fakturaene vi har sendt, sier presseansvarlig Laurence Westerlund i SEB.

SEB sendt søksmålet til en domstol i USA, men har foreløpig ikke hørt fra Jay-Z eller hans selskap.

Anklages for tall-fusk

Jay-Z er eier av Tidal som onsdag er i hardt vær etter oppslag i Dagens Næringsliv om at artistene Beyoncé og Kanye Wests lyttertall er blitt manipulert i strømmetjenesten, slik at de har fått større utbetalinger. De to superstjernene er medeiere i strømmetjenesten, som har base i Oslo.

Ifølge Dagens Næringsliv har manipuleringen foregått ved at det er ført inn ekstra avspillinger på ekte kunders kontoer.

I en epost til NTB går Tidal hardt ut mot påstandene i Dagens Næringsliv.

– Dette er en svertekampanje fra en publikasjon som har en gang omtalte en av våre ansatte som en «israelsk etterretningsagent» og vår eier som en «dopdealer». Vi forventer ikke annet fra dem enn denne latterlige saken, løgner og falske påstander. Denne informasjonen var stjålet og manipulert, og vi vil kjempe hardt mot disse påstandene, fastslår Tidal.

– Særdeles alvorlig

Larry Bringsjord, styreleder i rettighetsorganisasjonen Fono, kaller saken «helt utrolig».

– Norske artister, plateselskaper, komponister og tekstforfattere har det ikke akkurat fett. Hvis noen har frarøvet oss streamingpenger som vi skulle hatt, så er det særdeles alvorlig, sier Bringsjord til TV 2.

Han forteller om enorm internasjonal interesse for saken. I løpet av dagen har han fått telefoner og eposter fra musikkmagasiner og store aviser i USA, Storbritannia og Frankrike.

Bringsjord sier det er aktuelt å forfølge saken juridisk.

– Noe må gjøres. Vi kan ikke bare sitte og se på slike anklager om forfalskede streamingtall, så dette vil nok føre til juridiske skritt, sier Bringsjord, som legger til at ingen ting er bestemt ennå.

