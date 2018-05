Det er med blandede følelser Erna Solberg kan markere at hun er den statsministeren fra Høyre som har sittet lengst. I dag passerer hun Høyre-legenden Kåre Willoch i antall dager som statsminister.

– Det er litt tveegget dette. Det er selvfølgelig hyggelig for meg akkurat nå, men det er sånn at i Høyre var vi veldig lei oss for at Kåre Willochs regjering gikk av. Vi hadde ønsket at de skulle fortsette lenger, sier Erna Solberg.

– Men du blir historisk som den lengstsittende statsministeren fra Høyre?

– Jeg blir historisk i Høyre, men det er med litt malurt som jeg sier, for Kåre Willoch burde fått være statsminister lenger.

Historiens beste

Kåre Willoch er en legende i Høyre. Han gjorde historiens beste stortingsvalg for Høyre med 31,8 prosent, som førte ham inn i regjeringskontorene som statsminister for en ren høyreregjering 14. oktober 1981. Regjeringen ble senere utvidet med Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, og Willoch oppnådde 30,4 prosent i 1985 og fortsatte som statsminister. Men hans trepartiregjering måtte gå av 9. mai 1986, da de ikke fikk flertall for å øke bensinavgiftene.

I dag passerer den sittende statsministeren Høyre-legenden i antall dager som regjeringssjef, men hevder hun ikke er så opptatt av å sette rekorder, som å få politisk gjennomslag.

– Jeg er ikke så veldig opptatt av hvem jeg skal slå av dem som har vært statsministere tidligere. For meg er det viktigst hva vi får til i politikken. Det viktigste er å holde fokus på hvilke saker som er nødvendig nå. Det man skal lære av tidligere statsministere er hvordan de har håndtert sakene.

Vil fortsette

Solberg er et halvt år ut i sin andre stortingsperiode som statsminister, og svarer bekreftende på spørsmål om hun tenker på en tredje fireårsperiode.

Statsminister Erna Solberg på statsministerens kontor. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Akkurat nå så gjør jeg det. Så tar jeg alltid det forbeholdet om at du skal fortsatte å synes at det er gøy, at du har noe å gi. Når du sitter i såpass krevende jobber som det å være statsminister er, så skal du alltid føle at du har overskuddet til å levere. Men akkurat nå så synes jeg det er spennende og gøy, så får man ta litt tiden om gangen, sier Solberg.

Etter valget i fjor høst er hun den som har vært innvalgt lengst på Stortinget. Erna Solberg som kom inn på Stortinget i 1989 har vært valgt inn i 28 år og 222 dager. Likevel har hun ingen planer om å gi seg med politikk.

– Jeg hadde ikke planer om å holde på så veldig lenge da jeg kom inn på Stortinget. Men det har blitt litt til på veien da. Så er det et spørsmål om du føler at du har noe å gi. Om folk mener det så skal du fortsette. Jeg er jo tilhenger av at folk skal jobbe mer og lengre i livet sitt, så jeg må være et eksempel jeg også, sier Solberg.

– Så du slutter ikke med politikk før du er 70?

– Det er sikkert mange måter å være politiker på og det er mange andre måter å gjøre det på. I Høyre har vi jo en stortingsrepresentant på 82 år. Hun var representant før jeg kom inn og har vært borte fra politikken noen år, så det er alltid muligheter.