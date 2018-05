«Jeg sitter her, langt hjemmefra. Vært lenge borte, lengter hjem – dit jeg er ifra, der jeg hører hjemme. Savner mine venner, og ei jente i min arm. Jeg vil tilbake dit, der det grønne gresset gror».

Det synger musikeren Paul Kristian Simmons (25) i låten «Veien hjem». Han spilte den inn i studio, men han rakk aldri å gi den ut.

En kald vinterdag for tre år siden ble han funnet livløs på et hotellrom i Oslo sentrum.

Hendelse på hotellrommet

På ettermiddagen lørdag 7. februar i 2015 var tre menn samlet på rom 621 på et hotell ved børsen i Oslo sentrum. Den ene var Paul Simmons, de to andre var hans «nye forretningspartnere»: En mann på 36 år og en mann på 37. Den ene fra Bergen, den andre fra et sted på Sørlandet.

Simmons drev med musikk og hadde arvet 800.000 kroner etter faren sin. Bergenseren og sørlendingen ville drive forretninger med ham.

På et eller annet tidspunkt i løpet av kvelden på hotellrommet får Simmons i seg rusmidler. Hjertet hans stanser. Hotell-resepsjonen blir kontaktet, og ambulanse tilkalt. Han blir fraktet med ambulanse til Ullevål sykehus.

Ambulanse ble tilkalt da Paul Simmons fikk hjertestans på dette hotellrommet i Oslo sentrum.. Foto: Margrethe Håland Solheim / TV 2

Hentet moren

Bergenseren reiser hjem til Simmons' mor og kjører henne til sykehuset. Han trøster henne mens 25-åringen kjemper for livet.

Simmons blir liggende på sykehuset i to døgn før han blir erklært død, mandag 9. februar 2015.

Moren kan ikke forstå at sønnen har tatt rusmidler, det ligner ikke ham. Likevel er det først når moren drar hjem til sønnens leilighet, at hun virkelig forstår at noe er galt.

I postkassen ligger flere brev. Det er brev fra kredittkortselskaper, det er tatt opp stor gjeld i hans navn. Det er uforståelig.

MUSIKER: Paul Simmons ble bare 25 år gammel. Han var en lovende musiker. Foto: Privat

I tillegg er ikke lenger arven fra faren på sønnens konto. Pengene står på kontoen til de to mennene som var sammen med ham på hotellrommet 7. februar.

Hemmelig drapsetterforskning

16. februar 2015, åtte dager etter at sønnen døde, går moren går til politiet i Lillestrøm. Hun har med seg brevene.

– Hun kom med en uro og en mistanke om at dette var noe politiet måtte se på, sier morens bistandsadvokat, Gunhild Lærum, til TV 2.

ADVOKAT: Gunhild Lærum er bistandsadvokat for Simmons mor. Her er hun foran Lillestrøm politistasjon, der moren forsøkte å levere inn drapsanmeldelsen. Foto: Margrethe Håland Solheim / TV 2

På Lillestrøm henviser de henne videre til Kriminalvakta i Oslo. Der blir hun tatt på alvor.

I all hemmelighet setter politiet i gang en drapsetterforskning. Sørlendingen og bergenseren blir mistenkt. Politiet starter med rom- og telefonavlytting. Mens politiet sitter og hører på samtalene deres, mener betjentene at de er i ferd med å begå et alvorlig lovbrudd.

9. mars, litt over en måned etter Simmons' død, befinner de to mennene seg i en bolig på Oslos beste vestkant. Sørlendingen og bergenseren er sammen med en mann som tilhører en velstående familie. Han eier boligen de befinner seg i.

Via avlytting får politiet med seg at de to forsøker å få mannen til å overføre 500.000 kroner til dem, men før de rekker det, mister mannen bevisstheten.

Dette, mener politiet, er fordi de har lurt i ham mye medisiner. De skal også ha begynt å kjøle ned mannen, blant annet ved å bruke is. Politiet forstår at de må gripe inn. Betjenter stormer boligen og pågriper sørlendingen og bergenseren.

Boligeieren er bevisstløs når politiet aksjonerer, men han overlever etter å ha fått behandling på sykehus.

– Voldtok kvinne i skogen

Sørlendingen og bergenseren er nå tiltalt for drap, drapsforsøk, bedrageri og ransforsøk. Sørlendingen er også tiltalt for seksuelle overgrep mot en mann og en kvinne.

I 2012 skal sørlendingen ha kjørt en kvinne opp i et skogholt. Han skal ifølge tiltalen ha tatt med en kniv, en tang og en sigarettenner. Offeret skal ha fått 10 minutter på å velge hvilket redskap hun skulle bli torturert med. Deretter skal han ha voldtatt henne.

I en tilleggstiltale mot sørlendingen, anklages han for å ha forgrepet seg seksuelt på en mann på et hotell. Han skal også ha svindlet til seg 92.000 kroner fra offeret.

– Utspekulerte og hensynsløse

Påtalemyndigheten vil be om lange forvaringsdommer for begge to. De tiltalte har livnært seg av bedrageri store deler av sitt voksne liv.

Statsadvokat Cecilie Schløsser Møller mener dødsfallet til Paul Simmons var et bedrageri som gikk for langt.

– De tiltaltes handlinger og de tiltaltes historikk tilsier at det er høy gjentakelsesfare for tilsvarende handling. Vi mener at samfunnet mot vernes mot disse, sier statsadvokat Cecilie Schløsser Møller til TV 2.

Aktor i saken, statsadvokt Cecilie Schløsser Møller. Foto: NTB Scanpix

Hun karakteriserer handlingene i tiltalen som utspekulerte og hensynsløse.

Tidlig i etterforskningen nektet mennene enhver befatning med anklagene. Etter hvert har de erkjent både bedragerier og ransforsøk. De innrømmer å ha opprettet kredittkort i Simmons navn til en verdi av to millioner kroner, og at de har lurt ham til å overføre 766.000 kroner til deres kontoer. De erkjenner også ransforsøket mot boligeieren på Oslo vest.

De tiltalte nekter imidlertid for drap og drapsforsøk.

– Er ingen drapsmann

Den profilerte advokaten Øystein Storrvik forsvarer sørlendingen, som har livnært seg av bedrageri hele sitt voksne liv.

– Han har erkjent de tiltalepunktene som går på bedrageri. Han har vært en bedrager, men det er det slutt på nå, og han er ingen drapsmann, sier Storrvik til TV 2.

Advokat Øystein Storrvik legger ikke skjul på at hans klient har en lang fortid som bedrager.. Foto: NTB Scanpix

Benedict de Vibe skal forsvare bergenseren.

– Er din klient en bedrager?

– Jeg vet ikke om han titulerer seg som det, men han er i hvert fall dømt for bedragerier flere ganger, svarer de Vibe.

Advokat Benedict de Vibe. Foto: NTB Scanpix

Mange dommer

De tiltalte er straffedømt en rekke ganger. TV 2 har gått gjennom sakene der de er blitt dømt. Begge står i samtlige dommer oppført som arbeidsledige, og de har mottatt trygd fra NAV i lengre perioder de siste ti årene.

Samtidig har de svindlet til seg beløp i millionklassen.

De er tidligere dømt for en rekke forhold sammen. I 2015 ble de i Oslo tingrett dømt for følgende forhold:

De lurte et selskap til å låne seg foto- og videoutstyr til en verdi av 276.345 kroner, som de deretter la ut til salg på Finn.no

De lurte et annet selskap til å låne seg to maskinhengere, en minigraver og en minihjullaster, uten å levere dette tilbake

Stjal eller medvirket til å stjele 106 Canada Goose-jakker fra Ferner Jacobsens lokaler på Fornebu. Jakkene hadde en verdi på 300.000 kroner.

Voldelig mot eksene sine

I tillegg har de en rekke dommer hver for seg.

Blant annet har sørlendingen sjekket inn på Skarsnuten hotell under falskt navn og etterlatt seg en regning på 41.467. Han har også stjålet en Audi A7 personbil som han kjørte rundt med i flere dager, før den ble funnet av politiet.

Sørlendingen har også solgt en falsk Rolex-klokke for 48.000 kroner, og han er dømt for å ha lurt 8 forskjellige personer til å overføre 4000-16.000 kroner for to mobiltelefoner han sa han skulle selge dem, men som han ikke hadde.

Han er over de siste ti årene dømt for en rekke liknende tilfeller. I tillegg er han dømt for vold og trusler mot flere personer, blant annet eks-kjærester.

Også bergenseren har en rekke bedrageri-dommer bak seg, og er også dømt for vold.

Takker moren

Påtalemyndigheten er klare på at det aldri ville blitt tatt ut noen drapstiltale, om det ikke var for moren til Paul Simmons.

– Mors bidrag har vært svært viktig for at politiet fikk dette fokuset, og at de satte i gang telefonavlytting. Det var telefonavlytting som avdekket det vi mener er et drapsforsøk, sier statsadvokat Cecilie Schløsser Møller til TV 2.

Paul Simmons. (Foto: Privat)

Også bistandsadvokaten trekker fram moren som essensiell i etterforskningen, men understreker også at morens rolle har vært vanskelig.

– Hun har hatt og har en veldig vanskelig rolle. Hun er i dyp sorg, men samtidig har hun følt et stort ansvar for å få klarhet i den uretten som skjedde på hotellrommet og i dagene før. Hun er takknemlig for at hun ble godt tatt imot av politiet i Oslo, sier Lærum.

Lærum understreker at moren allerede har hatt rett i en rekke av sine mistanker.

– De to har jo allerede erkjent tiltale-postene som går på bedrageri. Samtidig har dette tatt lang tid, de er tre år siden sønnen døde, men sånn må vi ha forståelse for at det har blitt. Tiltalen har fått mange punkter etterhvert, sier hun.

Rettssaken mot de to starter i Oslo tingrett tirsdag. Det er satt av to måneder til den omfattende saken.