I bilmarkedet er det nå stille før en skikkelig elbil-storm.

Det starter med Jaguar I-Pace i sommer. Så kommer Audis første elektriske SUV e-tron helt på tampen av 2018 – og fra neste år kommer en rekke produsenter med nye elektriske biler.

En av dem som nå er helt i innspurten er Mercedes. Deres elektriske SUV EQC nærmer seg verdenspremiere og serieproduksjon. Men før modellen når norske kunder i 2019, skal den gjennom omfattende tester, fra 35 minusgrader i Nord-Sverige til Spanias brennende sommervarme.

200 biler er bygget

– Over 2.000 nordmenn har til nå reservert EQC og det er derfor ekstra gledelig å kunne meddele at den er i rute og får sin verdenspremiere allerede i september i år, sier Kjetil Myhre som er direktør for Mercedes-Benz personbil i Norge.

Mercedes bruker både datasimulering og tester på vanlig vei. 200 prototyper og preproduksjonsmodeller er bygget for dette formålet og testes under alle mulige forhold.

Å utvikle en helt ny bilmodell tar tid. Gjennom fire år har flere hundre eksperter vært involvert i testing av bilen i Tyskland, Finland, Sverige, Spania, Italia, Dubai, Sør-Afrika, USA og Kina. Gjennom alle sesonger og alle forhold har bilen blitt satt på prøve i temperaturer som strekker seg fra minus 35 til hele 50 plussgrader.

Nå kommer modellene som kan snu bilmarkedet

EQC er en SUV i familie-klassen, blant konkurrentene i starten er Jaguar I-Pace og Audi e-tron, i tillegg til Tesla.

Kan ikke selge plassen

Norge er i særstilling som elbilmarked. Derfor valgte også Mercedes å la norske kunder få være de første som kunne reservere bilen.

De over 2.000 norske kundene har betalt et depositum på 20.019 kroner for å sikre seg en plass i køen. Ja, du leste riktig, 20.000 – og 19 kroner! Den litt spesielle summen har med lanseringsåret å gjøre ...

Av rettferdighetshensyn er antall reservasjoner per person begrenset til én, og det vil ikke bli anledning til å selge sin plass i køen.

Skoda har også en elektrisk SUV på gang

Mercedes skal bli store på elbiler de kommende årene, offensiven starter med kommende EQC.

Firehjulsdrift

EQC er på størrelse med dagens familie-SUV GLC, men det er grunn til å vente betydelig bedre plassforhold innvendig. Her er elbilene i en særstilling.

I konseptversjon har EQC to elektriske motorer, plassert på front- og bakakselen, med batteripakken installert lavt mellom akslingene. Denne utformingen, sammen med firehjulsdrift, skal sørge for optimal sikkerhet og en dynamisk kjøreopplevelse via elektromotorene som produserer inntil 300 Kw (408 hk) med et dreiemoment på 700 Nm.

0-100 km/t går på under 5 sekunder og det opereres med en rekkevidde på inntil 500 km etter den såkalte NEDC-standarden. Bilen er klargjort for lading via hurtigladestasjoner, veggboks i hjemmet og induksjonslading.

