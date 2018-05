Flagget har vaiet på halv stang på Hallermoen skole i Drammen på onsdag, etter de tragiske nyhetene om at eleven William André Dragnes Møller (8) døde av skadene han pådro seg etter drukningsulykken i tjernet Inntakern på Konnerud i Drammen.

Politiet har gått ut med navnet i samråd med familien.

– Først vil jeg gjerne få uttrykke det vi alle føler her på Hallermoen skole nå. Vi ønsker å sende vår varmeste tanker og medfølelse til familien og til de nærmeste som er i sorg. Det er umulig å sette seg inn i hvordan de har det nå, sier en sterkt preget rektor, Thomas Larsen Sola til TV 2.

Samling i gymsalen

Han forteller at barneskolen har styrket bemanningen og fått inn ressurser fra Drammen kommune for å håndtere den tragiske hendelsen.

– På tirsdag snakket vi med alle elevene klassevis om ulykken. Elevene ble forklart hendelsesforløpet og de fikk komme med sine reaksjoner og spørsmål. I dag møttes elevene klassevis der de ble fortalt at situasjonen hadde forverret seg for eleven, og at han døde tirsdag kveld. Skolen har i disse dagene hatt ekstra bemanning og støtte fra helsetjenesten for å ta vare på barna på skolen.

Skolen har over 400 elever og om lag 60 av dem går i på tredjetrinnet som den avdøde gutten gikk på.

Politiet: – Begge kunne svømme

Politiet var til stede under samlingen tirsdag for å gi elevene riktig informasjon slik at det ikke skal oppstå feilaktige rykter om hva som skjedde. Han forteller at guttene har sklidd på et bratt svaberg og ned i vannet.

BRATTE SVABREG: Inntaker'n er en populær badeplass, med små strender på begge sider. Innsjøen har imidlertid også svaberg som går bratt ned i vannet. Ifølge politiet var det her de to guttene skled uti.

Til Drammens Tidende kommer politibetjent Geir Oustorp med en korrigering av opplysninger politiet gikk ut med rett etter drukningsulykken.

– Begge guttene kunne svømme. Det kom feilaktig ut først at de ikke kunne svømme, men det kunne de, sier Oustorp til Drammens Tidende onsdag ettermiddag.

Han skryter samtidig av kameraten som kom seg opp av vannet og løp for å tilkalle hjelp.

– Han gjorde alt riktig. Han prøvde først å redde kameraten. Da han ikke klarte det, hentet han faren, sier Oustorp til avisen.

– Tungt og tøft

Rektor Larsen Sola ved Hallermoen skole forteller at skolen ikke har hatt vanlig undervisningsopplegg onsdag, men at lærerne har lagt opp til mye samtaler, men også ulike type skoleaktiviteter. Det har også vært en felles samling i gymsalen der de har snakket om William, og gått gjennom det som har skjedd.

Han forteller at barna på skolen håndterer sorgen på ulike måter.

– Elevene er i ulik alder, og det er ulikt hvor godt de kjente eleven. Barna har derfor ulike former for sorg. Noen er sinte, noen er lei seg og noen er tomme for følelser. Vi har hatt fokus på at det er lov, ingenting er feil og at vi skal respektere de som er i sorg. Flere av elevene går også ut og inn i sorgen, og det har vært viktig for oss være tett på de og å gi dem rom for ulike følelser, sier han.

– Hvordan har lærerne det etter det som har skjedd?

– Lærerne synes det har vært vanskelig, tungt og tøft. Samtidig har de vært der for elevene. Vi har også hatt samtaler i personalet etter elevene var ferdig på skolen i dag der vi har gått gjennom det som har skjedd.

Medfølelse med de nærmeste

– Hva er elevene opptatte av etter ulykken?

– Elevene er opptatt av lite og stort, hvordan det skjedde. Hvordan han hadde det. Hvordan han har det nå. De er veldig opptatte av hvordan vennene hans har det. Det er mye medfølelse med de nærmeste.

På mandag etter langhelgen, vil lærerne starte opp igjen med klassene sine.

– Vi vil da ha samtaler med elevene hvordan de har det, samtidig som vi vil starte jobben med å normalisere hverdagen, avslutter Thomas Larsen Sola.