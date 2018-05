Forrige uke ble en nordmann arrestert etter å ha blitt tatt på fersken i å se på overgrepsmateriale av barn i Thailand.

De siste syv årene har mannen bodd i Thailand, etter at han rømte fra åpen soning for alvorlige seksuelle overgrep mot barn på syv og ni år i Norge.

I et intervju med TV 2 i mai i fjor innrømmet han at han hadde rømt fra Norge.

– Ja, litt har jeg nok det. For det er klart at når man er forvaringsdømt for seksuelle overgrep mot barn, så blir det litt sånn, sa mannen til TV 2.

Fikk nytt pass mens han sonet

Mens mannen fremdeles sonet forvaringsdommen i Norge, søkte han om og fikk nytt pass. Deretter satte han seg på flyet til Bangkok.

– Så du hadde ikke sonet ferdig det du skulle?

– Nei, jeg manglet et par måneder, sa mannen til TV 2 i mai i fjor.

– Så du kunne få nytt pass og reise til Thailand selv om du var under åpen soning?

– Ja, tydeligvis, for det var ikke samkjøring mellom registrene til fengselsmyndighetene og politiet, sa mannen til TV 2 i mai i fjor.

Lovet endring

Etter at TV 2 oppsøkte og fortalte om mannen, som innrømmer at han har pedofile trekk, lovet daværende justisminister Per Willy Amundsen (Frp) å endre loven slik at overgrepsdømte blir fratatt passet.

– Vi klarte dette med fremmedkrigere, da tenker jeg at vi skal klare det også med denne gruppen, sa Per Willy Amundsen, til TV 2 i fjor.

Men lite har skjedd. Onsdag tok Krf-politiker Kjell Ingolf Ropstad saken opp i Stortingets spørretime, og spurte om status i lovarbeidet.

Justisminister Tor Mikkel Wara lover nå å sende et nytt lovforslag ut på høring før sommeren.

– Jeg vil ikke kommentere enkeltsaker, men vi tar sikte på å sende ut på høring, om endring i passloven før sommeren, som gjør at vi kan stille vilkår om å ikke forlate landet, sier Tor Mikkel Wara til TV 2.