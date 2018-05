Kontrollørene til Statens vegvesen har mye de skal sjekke når de har tekniske kontroller av tunge kjøretøy.

Mye handler om dekk og sikkerhetstutstyr. Men også noe så banalt som god sikt framover, syndes det mot hos enkelte sjåfører.

Det fikk vi igjen erfare da Vegvesenets folk natt til onsdag denne uken hadde kontroll av tungtransport på Voss.

– Virkelig trafikkfarlig

Der endte det nemlig med at en sjåfør ble anmeldt til politiet, fordi han hadde dekorert dashbordet og frontruten med en rekke gjenstander som hindret sikten. Det var Bergens Tidende som først skrev om saken.

– Dette er virkelig trafikkfarlig. Du kunne ikke se mer enn et A4 ark ut frontruten. Dette kunne gått ille, sier Terje Bødtker i utekontrollen i Statens vegvesen, til Bergens Tidende.

Nesten 2.000 kjøreforbud

Fenomenet er altså ikke ukjent. Bare i i Region øst (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland) ble det i fjor gitt 1.946 kjøreforbud på grunn av dårlig sikt ut frontrute og speil.

– Det er en del førere som gjør hytta i vogntoget sitt litt for hjemmekoselig. De henger opp vimpler og juggel og monterer til og med bord for å få plass til forstyrrende elementer i frontruta. Dette må vi slå ned på. Blindsonen til et tungt kjøretøy er stor nok som den er, sa seksjonsleder i Statens vegvesen Region øst, Erik Wolff, da disse tallene ble offentliggjort.

