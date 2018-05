Se West Ham mot Manchester United på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo torsdag fra kl. 20.30. Kampstart kl. 21.00.

Sir Alex Ferguson ble hasteoperert for hjerneblødning lørdag. Engelske aviser har denne uken kommet med positive nyheter og meldt at den legendariske manageren sitter oppreist og snakker.

Nåværende Manchester United-manager José Mourinho ble på onsdagens pressekonferanse om muligheten for at 76 år gamle Ferguson blir helt frisk igjen.

– Vi er positive, gjentok José Mourinho før det TV 2 Sport Premium-sendte oppgjøret mot West Ham torsdag kveld.

Mourinho er sikker på at Fergusons tilstand ikke påvirker United-spillerne.

– Nei. Dersom mine spilleres prestasjoner skulle ha en sammenheng, så er det bare på en god måte, sier han.

Portugiseren ville ikke si særlig mye om Ferguson.

– Det er privat. Hvis familien ber om privatliv, så respekterer jeg det.

Ferguson skal ha spurt om etter å ha våknet etter hjerneblødningen, var hvordan det gikk med Doncaster. League One-laget trenes av sønnen Darren og tapte 0-1 for Wigan lørdag ettermiddag. Darren Ferguson ledet ikke laget på grunn av helseproblemene til faren.

– Ikke mange som Carrick

Denne uken spiller den tidligere Ferguson-eleven Michael Carrick sin siste kamp for Manchester United. Det bekrefter manager José Mourinho.

– Han kommer til å starte den siste kampen mot Watford. Han blir vår kaptein foran egne fans på Old Trafford, sier Mourinho, som samtidig hyllet Carrick.

– Den største kvaliteten hans er å være en mann. M-A-N-N i store bokstaver. En skikkelig mann. Det er ikke mange sånne i fotballen, heller ikke i samfunnet for øvrig, sier han.

Til tross for at spillerkarrieren nå er over, fortsetter Carrick i klubben.

– Klubben og jeg ønsker å beholde Michael. Han har selvfølgelig kvaliteter til å bli en god trener, og det er mange måter å gå fra en spillerkarriere til trenergjerningen. Noen vil bruke et par år for å studere, mens noen er innom ungdomsfotballen først. Vi har bestemt oss for at sistnevnte kan være en god overgang for Michael, sier José Mourinho, som sier at hans assistenter får gode muligheter til å utvikle seg som trener.

Mellomittel

Mourinho opplyser at Marouane Fellaini og Romelu Lukaku er de eneste Manchester United-spillerne som ikke er med mot West Ham.

– Det er ingen nye skader, sier Mourinho.

Det skal dreie seg om en muskulær skade for Fellaini.

Han er fremdeles ikke sikker på om Lukaku rekker finalen i FA-cupen, mens han sier at det er muligheter for at Fellaini rekker søndagens ligaavslutning.

Manchester United trenger bare ett poeng på sesongens to siste kamper for å være sikret andreplassen bak byrival City.