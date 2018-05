Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Har i dag en 2013-modell Tesla Model S P85, som runder 100 000 kjørte kilometer. Lurer på hva jeg skal gjøre med bilholdet fremover.

Aller helst har jeg lyst til å kjøpe en ny 75D. Jeg tenker dog at det vil være uklokt i og med at jeg skal studere fra høsten av. Min kone og jeg har råd til bilen, men med tanke på å få omgjort mest mulig studielån til stipend, er jeg avhengig av å holde ligningsformuen nede. Dermed kan jeg ikke kjøpe en bil med listepris på 696 000, som jo en ny 75D ifølge Skatteetaten har.

Det er veldig lite aktuelt å kjøpe en nyere Leaf, i3 eller lignende, da disse føles som "leiebiler" sammenlignet med min Model S P85. Dermed kunne jeg tenke meg å beholde den, men da er regnestykket på bilens nåværende verdi mot billånet en faktor. Har snaut 200.000 i billån og bilene med lignende kilometerstand og utstyrsnivå (fullspekket minus sjuseter) ligger på Finn fra 420.000-450.000 for tiden.

Jeg vet at du kjører Tesla selv. Hva tenker du om mulige utgifter på en 2013 P85 utenfor garantiperioden?

Bilen har fått utbedret mange av barnesykdommene, men jeg tenker mulige store kostnader i fremtiden kan være f.eks luftfjæring. Hva tenker du om å beholde bilen, kostnadssmessig?

Benny svarer:

Heisann – takk for langt og interessant spørsmål. Et spørsmål det langt på vei ikke finnes noe fasit på ennå. Rett og slett fordi det ikke finnes så veldig mange eldre Telsa som er utenfor garanti.

Men jeg synes din vurderinger virker fornuftige. Særlig med tanke på studier, studielån og omgjøring til stipend.

Selvfølgelig må man ta høyde for at noe kan skje. Jeg tror likevel at din Tesla kan være billigere å eie, enn en tilsvarende BMW, Audi og Mercedes i samme prisklasse.

Det kan jo gjerne skje saker og ting etter 100.000 km og fem år. Det har liksom blitt litt en slik «Best før-dato». Men det behøver heller ikke å være slik. Det varierer jo sterkt og handler også litt om flaks og uflaks, samt vedlikehold og omsorg underveis.

En elbil har betydelig færre mekaniske deler enn en fossilbil og burde derfor bli billigere å eie.

Les også: Norge ikke lenger europamester i ladbare biler

Mindre kan gå i stykker

Du slipper i alle fall utgifter til ødelagt turbo, registerreim, dieselpumpe, dyser, oljeskift, slitte kamaksler, defekt dynamo, slitt girkasse / clutch og defekt topplokk osv. En elbil har betydelig færre bevegelige deler og dermed reduseres også potensielle og kostbare feilkilder betydelig.

Jeg hørte forleden om en kar som hadde fått dieselpumpe-havari på en BMW. Det kom på langt over 100.000 kroner. Slikt passer sjelden veldig godt.

Et alternativt å selge Teslaen nå og kjøpe en billig "student-bil" og heller investere i en dyrere bil igjen når du/dere er ferdige med studiene.

Det kommer jo litt an på hva slags bil-behov dere har også. Kjører dere mye fort og langt, er jo ikke en 20.000-kroners bil det optimale.

Da må dere heller sett av litt penger til vedlikehold og beholde Teslaen om du har en god magefølelse på den og ett reelt behov for den. Det blir mine to råd her.

Bremser, forstilling, hjuloppheng og dekk er jo ting som trolig vil komme i tur og uorden. Det gjør det jo på alle biler. Hvordan den generelle kvaliteten på eldre Tesla som har gått langt vil være, gjenstår å se.

Det som kan bli skikkelig kostbart er komplisert elektronikk-trøbbel. Men jeg har ennå ikke hørt om noen som har opplevd dette. Ei heller feil på luftfjæring som du er inne på og som på en del biler kan bli dyrt.

Men som sagt; å eie gammel Tesla er litt nybrottsarbeid som det skal bli interessant å følge med på framover. Vi i Broom lover å være på saken!

Kjører du elbil? Fortell oss om det her:

Tesla er et av verdens nyeste bilmerker, det betyr også at det er begrenset med erfaringer rundt hva som skjer med bilene etter noen år.

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Har du innspill eller erfaringer – skriv inn i kommentarfeltet under:

Video: Her svever Teslaen uten i verdensrommet!

​