Da Southampton kom til Wales søndag, to dager før nedrykksbataljen mot Swansea, fikk laget beskjed om at de 40 rommene de hadde reservert på Marriott Hotel ikke kunne benyttes av dem grunnet et virus.

Men hotellet var åpent for andre gjester, skriver Daily Mail.

Mistenker skittent spill

I stedet måtte The Saints sette seg i bussen og innkvartere spillere og støtteapparat på et hotell i utkanten av Cardiff - én time unna Liberty Stadium der kampen ble spilt.

Den brokete oppladningen virket likevel ikke å påvirke Southampton, som vant skjebnekampen 1-0 og langt på vei sikret plassen i Premier League. Derfor smakte det nok ekstra å komme med et lite stikk i retning Swansea og hotellet de ble kastet ut av dagen derpå.

– Vi skulle bo her grunnet en veldig viktig forretningsreise, men det ble kansellert 24 timer før ankomst grunnet et påstått virusutbrudd. Veldig skuffet ettersom andre gjesters reservasjoner så ut til å være upåvirket, skrev Southampton.

– De uheldige omstendighetene førte til at vi måtte legge andre planer for gruppen på kort tid. Vi endte opp med å bytte til Vale Resort. Det var ikke en ideell plassering for oss - en mye lenger reise til møtet vårt - men det var strålende ansatte og fasiliteter. Vil anbefale det på det sterkeste.

– Heldigvis ødela ikke opplevelsen reisen vår. Forretningsmøtet var ekstremt produktivt. Ingen planer om å returnere med det første.

Hotellets ledelse uttaler at man ikke har identifisert årsaken til viruset og at det ikke er innrapportert flere tilfeller av sykdom.

Swansea lever litt til

Scoringen til Manolo Gabbiadini kort tid før full tid gjør at Southampton kan gå inn i sesongens siste serierunde mer eller mindre helt sikre på at de får løst Premier League-billett neste sesong også. For Swansea var tapet et knallhardt slag i magen.

Waliserne har tre poeng opp til både Huddersfield og Southampton. Håpet om fornyet kontrakt holdes i ånde av Huddersfield og deres knalltøffe program. De møter første Chelsea onsdag og så Arsenal i siste serierunde. Dersom Huddersfield taper de to kampene, samtidig som Swansea vinner sin kamp mot nedrykksklare Stoke i siste serierunde, blir Swansea værende i Premier League.