Jonas Gahr Støre mener Hadia Tajik kan bli ny partileder den dagen han går av. Det sier han i TV 2-programmet Snakk med Linn Wiik.

– Mulig for Hadia Tajik

Frem til han trakk seg som nestleder etter flere #metoo-varsler i vinter, var Trond Giske sett på av mange som en klar kandidat til å ta over som leder i Arbeiderpartiet den dagen Støre går av.

Men Støre vil ikke si om det er mulig for Giske å nå helt til topps i partiet i fremtiden etter #metoo.

– Det var mulig før dette. Er det mulig nå?

– Rett etter en slik reaksjon mener jeg det ikke er naturlig å få fremtredende tillitsverv, men tiden gjør noe og den skal vi respektere. Og så får Arbeiderpartiet ta ansvar for hvilke valg de tar i fremtiden, sier Støre.

– Men er det mulig for han å gjenvinne så mye tillit at han kan bli leder av Arbeiderpartiet?

– Jeg går ikke gjennom og sier det om enkeltpersoner. Jeg mener som jeg sa at det er mulig å gjenvinne tillit. Det er det fremtidige landsmøter i Arbeiderpartiet som avgjør. De må vurdere utfra helheten av hva en person står for, hva man har stått for, hva man har gjort. Og hva man har av potensiale for fremtiden, sier han.

– La meg stille deg et enklere spørsmål: Er det mulig at Hadia Tajik kan bli leder av Arbeiderpartiet?

– Det er mulig.

– Så det er mulig?

– Det er klart at Arbeiderpartiets nestleder kan bli leder en dag. Og det kan også andre dyktige Arbeiderparti-folk, sier han.

– Arbeiderpartiet har et valg

Støre er nå den eneste Ap-lederen etter krigen, utenom Reiulf Steen, som ikke har blitt statsminister.

– Det er tungt å ikke nå de målene du setter deg. Og det er tungt når du representerer et parti som har valgt deg og du ikke klarer å levere. Det er tungt. Det må jeg innrømme, sier han.

Valget i fjor høst var det dårligste for Arbeiderpartiet siden krisevalget i 2001, og det nest dårligste siden krigen. I 2001 var Jens Stoltenberg partileder og partiet fikk en oppslutning på 24,3 prosent. I boken sin «Min historie» skriver Stoltenberg at han fryktet han hadde vært med på å varig svekke Arbeiderpartiet.

Nå ligger Arbeiderpartiet dårligere an på målingene enn resultatet ble i 2001.

– Lurer du noengang på om det er du som har svekket Arbeiderpartiet?

– Jeg kan kjenne igjen det Jens skriver der, at du tar det ansvaret. Selvfølgelig. Når du er leder har du ansvaret i både gode og dårlige dager. Hvis Arbeiderpartiet mener det går dårlig på grunn av meg, så har de et valg. Og det er jo det fine med demokratiet, sier han.

– Listhaug har elendige svar

1. mai holdt Sylvi Listahaug tale på torget i Drammen. Der langet ut ut mot Jonas Gahr Støre. Listhaug sa blant annet:

– Så lenge det er pust i meg skal jeg gjøre alt jeg kan for at Jonas Gahr Støre aldri blir statsminister i Norge, og uttalte også:

– Lederen til Arbeiderpartiet er født med en sølvskje i munnen.

– Dette kjennetegner høyresidens politikk. Det ble jo avdekket en i forrige periode at de hadde en avtalt strategi om å gå på meg, sider ved min person, sider ved min familie og historie. Listhaug har elendige svar å komme med på politikk, så da driver hun med de personkarakteristikkene. Det er ikke politikk, det handler ikke om det som er viktig for folk, sier Støre.

Og han mener Erna Solberg har et overordnet ansvar for at blant annet Listahaug.

– Erna seiler litt under falsk flagg her, for det er hennes alliert som driver dette. Hun lar det skje. Også sier hun at hun ikke ville brukt de ordene, men de blir brukt av hennes folk. Det må hun ta ansvar for. Det er hennes allierte som holder på og Listhaug er den som går lengst, sier han.

På 1. mai kritiserte også Listhaug Støre for å ikke ha hatt en vanlig jobb:

– Han har aldri hatt en vanlig jobb, og er utdannet blant eliten i Frankrike. Jeg synes ikke det er noe galt med høy utdanning, men hvem gjenspeiler folket? Det er Frp. Vi er partiet for folk flest. Vi er partiet for arbeidsfolk, sa Listhaug.

– Hvis hun, som har hele sitt liv fra PR-bransjen, snakker om å ha hatt en vanlig jobb i livet, så får hun stå for det. Jeg har jobbet 15 år utenfor politikken, i ulike stillinger, og kan stå oppreist med det, sier Støre.