Helt på tampen av oppgjøret mot Finland tirsdag gikk Jonas Holøs plutselig i garderoben.

– Jeg har fått en liten strekk. Det ble bare verre og verre for hvert bytt, og da forhørte jeg meg med legen - som mente det var bedre at jeg la kruttet i neste kamp, forteller Holøs til TV 2.

Nå kan dessverre torsdagens kamp mot Canada ryke.

– Det er jo en risiko for det. Det ble jo verre utover i kampen mot Finland. Jeg skal jo prøve meg på is i morgen, og da merker man jo fort hvordan status er. Det går alltids an å ta litt smertestillende, men er det for ille så spiller man jo ikke. Men jeg håper det går bra, sier han.

Han vil ikke si så mye om hvor skaden sitter. Noe som er vanlig både i mesterskap og sluttspill i ishockey, for at motstanderne ikke skal kunne utnytte svake punkt.

– I går måtte jeg ise litt, og nå blir det å få litt behandling i dag. Samtidig som jeg skal prøve å være litt i aktivitet for å kjenne hvordan det føles. Så får vi se hvordan det går. Det føles ikke for ille, sier 30-åringen.

Vil heller ha Holøs helt frisk mot Danmark

Mathis Olimb er tydelig på at det vil bli et stor tap for Norge dersom Holøs må stå over.

– Han spiller mest, har veldig mye rutine og er kapteinen vår. Så å miste han vil være et stort tap for oss, men vi får ikke gjort noe med at folk blir skadet. Sånn er det bare, sier Olimb til TV 2.

Canada er ventet å bli en fryktelig tøff motstander, og det skal mye til for at Norge får med seg poeng. Derfor mener Olimb det er viktigere at Holøs er 100 prosent klar mot Danmark.

– Danmark-kampen er en kamp vi absolutt skal ta poeng i, så der trenger vi alle. Jeg vil heller at Holøs er hel der, og hviler mot Canada, understreker han.

Etter tre poeng på tre kamper ligger Norge på femteplass i gruppe B, og må etter all sannsynlighet vinne mot Danmark for å holde liv i håpet om en kvartfinale.

Norges resultater:

Norge-Latvia - 2-3 (overtid)

Tyskland-Norge - 4-5 (straffer)

Norge-Finland - 7-0

Legen er optimist

Landslagslege Ole Fosse tror likevel at kapteinen vil rekke å bli kampklar.

– Det ser greit ut. Vi må alltid ta et forbehold om at han ikke blir helt tipp topp, men jeg tror oddsen er god for at han spiller på torsdag, sier Fosse til TV 2.

– Hvordan er behandlingsopplegget nå for å få han klar til Canada-kampen?

– Det er ikke så mye opplegg, annet enn at han må ta det med ro og drive med litt enkel fysisk trening. Så regner vi med at den problemstillingen ordner seg. Jeg tror han spiller, men det er alltid et lite forbehold, avslutter legen.