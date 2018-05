Pesto og rømmedressing er godt tilbehør til grillmat som kjøtt og fisk, og som tilbehør til div salater eller blandet inn i pasta.

Pesto lages vanligvis med basilikum. Den kan også lages med persille blandet med litt gressløk og evt litt løpstikke. Eller prøv denne versjonen med brennesle og ramsløk. Har du ikke ramsløk, kan du bruke hvitløk.

Norsk «pesto» med brennesle og ramsløk

6-7 dl ferske nye skudd av brennesle

1 neve ramsløk

1 ss ristede pinjekjerner eller valnøttkjerner (kan sløyfes)

3-4 ss revet norsk fast hvit smakfull ost gjerne med urter for eksempel Valdres meieriet, Røros meieriet eller annen norsk ost.

1 ½- 2 dl olivenolje

Evt litt pepper

Norske smaker med norske råvarer

Rens nye skudd av brennesle for grove stilker. Forvell brennesle, dvs kok opp vann legg i brennesle kok opp på nytt og hell over i et dørslag og skyll i kaldt vann. Press ut vannet. Legg i en beholder sammen med ramsløk, pinjekjerner, revet ost og kjør sammen. Spe evt med litt mer olje til passe konsistens, den skal være som en tykk saus. smak til med ev ørlite salt og pepper.

Grønn rømmesaus med vårens urter

1 beger rømme

2-3 ss ravigottesaus evt 1-2 ss søt sennep

En god neve friske urter, jeg har brukt gressløk, løpstikke og persille, velg de du har tilgang på.

Ha alt over i en blender og kjør sammen eller bruk en stavmikser.

Vårlig urtesmør

- Passer til grillmat kjøtt/ fisk, som tilbehør til div salater eller på en lun / nystekt skive med ønsket pålegg.

150 -200 g mykt smør (ikke smeltet!)

3-4 blader ramsløk eller 1 fedd hvitløk

Ca 2 dl grønne urter, gressløk, persille, løpstikke eller det du har.

​Kjør sammen til et glatt grønt smør med i en hurtighakker eller med en stavmikser.