Den tidligere styrelderen i menneskerettsorganisasjonen Global Network for Rights and Development (GNRD) må møte i Stavanger tingrett tiltalt for å ha underslått 10.090.903 kroner fra organisasjonen.

Underslaget gjorde han, ifølge tiltalen fra Økokrim, mellom februar 2013 og august 2014.

Loai Mohammed Deeb er norsk statsborger og bosatt i Sola i Rogaland. Han kom fra Palestina til Norge i 2002, og ble ifølge NRK mangemillionær på kort tid og president i den internasjonale organisasjonen GNRD.

Erkjenner ikke skyld

Ifølge tiltalen, der Deeb må svare for å ha brutt straffelovens paragraf 256 om grovt underslag, brukte han pengene på ulike pengespill på nettet.

For å skjule underslaget skal Deeb ha levert inn forfalskede dokumenter til organisasjonens regnskapsfører.

– Han mener han ikke har gjort noe straffbart og ser ikke så mørkt på at han skal i retten for punktene han er tiltalt for, sier mannens forsvarer Kjell M. Brygfjeld til TV 2.

Frafalt siktelse mot organisasjon

Det var opprinnelig GNRD og Deeb som var siktet for omfattende hvitvasking av penger som skulle stamme fra kriminell virksomhet i Emiratene. Denne siktelsen ble henlagt, opplyser Økokrim – og begrunner det med at organisasjonen er konkurs.

– Økokrim har gått skikkelig på trynet i denne saken ved at de har frafalt den siktelsen som gikk på hvitvasking av pluss minus 100 millioner kroner, mener Brygfjeld.

FØRER SAKEN: Førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim Foto: Økokrim

Tiltalen som nå er klar, retter seg utelukkende mot Deeb, og inneholder en lang rekke tiltalepunkter på alt fra dokumentfalsk til menneskehandel og falske forklaring. Tirsdag rykket Brygfjeld ut i Stavanger Aftenblad og kritiserte både Økokrim og mediene for å ha underkommunisert at tiltalen ifølge ham er mindre alvorlig enn den opprinnelige siktelsen.

– Tiltalen mot ham dreier seg om helt andre forhold enn den opprinnelige siktelsen, mener forsvareren.

Økokrim forklarer at det er en automatikk i at siktelsen mot GNRD ble frafalt.

– Den eneste straffen du kan gi et foretak er en bot, og når foretaket er konkurs ville en bot utelukkende ha rammet kreditorene, så det gjør man ikke, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen til TV 2.

Strafferammen for grovt underslag er seks års fengsel.

– Dette er en relativt alvorlig sak som gjelder underslag og hvitvasking av 10 millioner kroner, understreker Kampen.

Skjult som penger til afrikanske flyktningleire

Dokumentene Deeb forfalsket for å skjule det påståtte underslaget av 10 millioner kroner, var ifølge Økokrim falske kontrakter mellom hans egen organisasjon og en bedrift som driver med vann- og sanitærtjenester i Afrika.

– Ved å fremlegge det forfalskede dokumentet for regnskapsfører ble underslaget skjult og regnskapsført som utgifter til å sikre drikkevann til flere afrikanske flyktningleire, heter det i tiltalen.

For dette er Deeb tiltalt for grov hvitvasking, begrunnet i at beløpet som er hvitvasket er betydelig.

– Smuglet gull

I tillegg til flere andre tiltalepunkter som omhandler både forfalskning av dokumenter, skattesvindel og usann forklaring til UDI i forbindelse med en søknad for en annen person om oppholdstillatelse, må mannen svare for smugling av gull og smykker.

Ifølge Økokrims tiltale innførte 43-åringen i en periode på nesten to år gull og smykker til en samlet verdi av rundt 800.000 kroner ved å passere på grønt felt ved ankomst til Norge.

Deebs forsvarer skriver i et leserinnlegg i Stavanger Aftenblad at det han kaller en aksjon fra Økokrims side har medført at en organisasjon er «ødelagt og konkurs» og at 140 medarbeidere mistet sin jobb.

– Vi ser frem til at saken kommer for retten sik at man får mulighet til å gå gjennom den på en alternativ måte enn det Økokrim har gjort. Det som kjennetegner bevismaterialet er at Økokrim har sydd sammen en tiltale som etter mitt syn er en konstruert sak, sier Brygfjeld til TV 2.

Økokrim er tydelige på at de mener bevisene vil holde til domfellelse av 42 år gamle Loai Mohammed Deeb.

– Vi tar ut tiltale når vi er helt overbevist om tiltaltes skyld og at bevisene er tilstrekkelige, og det er også tilfelle i denne saken, sier førstestatsadvokat Kampen til TV 2.

Saken mot Deeb er ikke berammet, men kommer trolig opp for Stavanger tingrett i løpet av høsten.