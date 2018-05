Undertegnede er født og oppvokst nær svenskegrensen. Der var Sverige ofte redningen når man ikke fant noe som passet i Norge, og det begynte å haste litt.

Ikke minst når det gjaldt nye klær til 17. mai, og norske butikker ikke ville risikere å ta inn altfor store mengder klær som de kunne brenne inne med.

Nå varer klærne i mange sesonger, men noen av oss synes det er ekstra stas å innlede grombil-sesongen ved 17. mai-tider med noe som er nytt for året.

Sommeren kom brått i år, og trykket på det norske markedet er ekstra stort akkurat nå. Derfor kan det være smart å huske «grannlandet» i øst når man sjekker annonser på nettet.

Nytt regelverk gjør at du kan kjøre en nyimportert bil lovlig i Norge på de utenlandske skiltene i opptil en måned, mens du venter på førstegangsgodkjenning.



Forutsetningen er at du har gyldig, norsk forsikring på bilen. Den kan du enten kjøpe på tollstedet, eller erfaringsmessig langt billigere hos ditt faste forsikringsselskap, som kan forsikre bilen identifisert på chassisnummer i stedet for skiltnummer, inntil det norske er på plass.

Ergo kan du altså feire nasjonaldagen lovlig i nyimportert, svensk grombil på svenske skilter, forutsatt at den er i teknisk forsvarlig stand – dersom du ikke finner noe som passer i Norge.

Vi har kikket etter morsomme ting til hyggelige priser, og kommet opp med disse forslagene som vi på skrivende tidspunkt ikke finner noen gode matcher til på det norske markedet, selv når vi tar høyde for moms på importbilene. Se om noen av disse frister, eller kom gjerne med bedre forslag i kommentarfeltet!

Faksimile: Blocket.se

1984 Ford Escort XR3i cabriolet, kr. 16.000,-

En av kompakt-cabrioletene fra 1980-tallet, som ga nordmenn og andre etterlengtet luft i permanenten og like etterlengtet konkurranse til Golf-cabrioleten, som hadde arvet statusen som «benchmark» i klassen.

Bilen ser overraskende ryddig ut i forhold til prisen. Faksimile: Blocket.se

XR3i-utgaven var den gjeveste, i hvertfall en stund, og fra den tiden husker vi at Escorten var litt ekstra populær på grunn av den lille antydningen til koffertlokk bak foldetaket – det fikk den til å se litt større og mer «seriøs» ut, selv om veltebøylen også på denne bidro til en viss bærplukker-stil.

Dårlig cab-tak er dyrt å fikse, og ofte det som gjør at disse blir vraket. På denne er det helt nytt, og selv om det er småfiks, loves den generelt å være i god stand. Rødlakkede speilhus og litt for moderne felger kan lett fikses, og til bare 16.000 svenske er det fristende å ta turen til Timrå i Norrland.

Faksimile: Blocket.se

1978 Saab 99 Turbo, kr. 50.000,-

Svenskene har bygget mye fint selv også, og mange av dem er populære som hobbybiler også i Norge. Enkelte høydepunkter begynner det imidlertid å bli langt mellom, og det gjør at vi her fristes over evne til å ta med det vi oppfatter som et totalt restaureringsobjekt, også. For når så du sist en original Saab 99 Turbo til salgs, tilsvarende denne i Vänersborg?

Saaben ser ut til å ha apetitt på landeveien fremdeles. Faksimile: Blocket.se

50.000 svenske er dermed selvsagt bare første «avdrag» i forhold til hva denne bilen kommer til å koste når den er ferdig. Men for mange av oss er det å kjøpe en bil i flere etapper den eneste måten å gjøre det på, selv om sluttregningen blir høyere. Her følger det også med mer deler enn det du trenger til én bil, og det øvrig kan du sikkert få solgt til andre trengende.

99 Turbo er en av de virkelige turbo-klassikerne fra 1970-tallet, sammen med i første rekke BMW og Porsche, og en slik bil i eller svært nær original stand kan vise seg å bli en investering. Da har du noe å glede deg til, selv om du ikke får kjørt på 17. mai i år…

Faksimile: Blocket.se

1981 Fiat X1/9, kr. 52.000,-

Fiats lille toseters-targa fra 1970-tallet er en bil man elsker eller hater. Bertone-designet er relativt tidløst, og bilen skal være ganske kjøreglad, selv om den er bygget så solid og dermed tung, at den må ha litt turtall for å våkne.

Den tunge og avanserte konstruksjonen, samt italienernes ikke over-inspirerte forhold til dette med å serve entusiastmarkedet med nyproduserte deler, gjør at det å pusse opp en slik bil som har forfalt er en både vanskelig, arbeidskrevende og kostbar affære. Dermed koster objektene nesten ingen ting, men enkelte prøver seg med høye priser på fine biler.

Også i Norge ble det solgt noen tidlig i modellens levetid, men mot slutten, da bilen ble bedre samtidig som Fiat gikk lei og overlot hele produksjonen til Bertone selv, døde det ut. I Sverige har det gjennom årene blitt solgt langt flere, dermed er prisnivået også mer humant, selv på de fine bilene som har levd et rolig og beskyttet liv – slik som denne bilen i Skara høres ut til å ha gjort.

Faksimile: Blocket.se

1982 Camaro Z-28, kr. 52.000,-

Amerikanske Pony cars som Mustang, Camaro og Challenger har alltid vært populære både i Norge og Sverige, men de var langt billigere da de var forholdsvis nye i Sverige, noe som gjorde at det kom inn store mengder av dem. Fine eksemplarer stiger i pris i USA når de nå runder 30, men i Sverige kan man fremdeles finne fine biler til bra priser.

Disse var blant de siste bilene hvor laksetrapp var et populært tilbehør. Faksimile: Blocket.se

Riktignok må du helt til Umeå, men til gjengjeld får du det som ser ut som en hel og fin Z28 i nøytral og fin farge, og med viktige ting som nye pakninger rundt T-toppene i taket og et tilsynelatende helt og greit interiør, om man skal dømme av det man ser av førersetet. Det er ikke verdens høyeste materialkvalitet i disse bilene, og interiør er en av tingene som slites fort.

Selgeren er nok klar over at det er mye Camaro å finne i Sverige, så han antyder sågar at det kan være noen kroner å hente på å prute også, forståelig nok først når man har vært seriøs nok til å ta turen for å se på og prøvekjøre bilen. Og synes du ikke du får prutet nok, kan du sikkert få solgt laksetrappa til noen amcar-nostalgikere når du vel får den hjem.

Faksimile: Blocket.se

1985 Porsche 944, kr. 55.000,-

Porsches innstegsmodell i oppdatert versjon var populær på 1980-tallet, men falt litt gjennom interessemessig i årene etterpå. Da skulle det liksom kun være luftkjølt for bokstavelig talt alle penga, men etterhvert som de færreste har så mye penger, har også prisoppsvinget begynt å vise seg på fine 944-biler.

Pen 944 der "alt" skal være i orden til denne prisen får du kun på høsten i Norge – hvis du er heldig. Faksimile: Blocket.se

I Norge flekser prisene ganske mye mellom vår og høst, og akkurat nå er det langt mellom kuppene her hjemme. En annen ting er også at mange biler kom hit ganske sent og har levd harde liv med mange eiere, mens svenskene også på 1980-tallet hadde et ganske stabilt nysalg. Dermed er det lettere å finne 944 med lange og seriøse eierskap bak seg i Sverige, og også et jevnere prisnivå.

Denne 1985-modellen har vært i Sverige siden januar 1985, og selv om den har gått langt loves det at «alt» skal være i orden både teknisk og mekanisk. Den er en «type A» med første generasjons interiør og diverse annet, som en del purister foretrekker, og har fine oppgraderinger med felger, speil og diffusor bak, og et nysydd interiør som ser greit nok ut.

Faksimile: Blocket.se

1983 Volvo 240 Turbo, kr. 69.000,-

Vi var tidligere inne på et sjeldent eksemplar av den opprinnelige turbo-Saaben. Fullt så sjelden er ikke konkurrenten Volvo 244 Turbo, men prisen på fine utgaver er i ferd med å bli virkelig friske også på dem. Objekter finnes, men de krever ofte mye jobb og mangler viktige deler.

Urørt, originalt turbo-dashboard er nok til å gjøre Volvo-entusiaster myke i knærne. Til og med Volvo-stereoen er på plass. Faksimile: Blocket.se

Her i Mockfjärd i Dalarna er en bil som er ekte, komplett og kjørbar – men som likevel kan forbedres i kjøperens eget tempo. Det er noen flekker på det spesielle «sølv-interiøret», men det ser for øvrig ganske helt og greit ut, og lakken burde være fin nok til å holde en stund, til tross for at det innrømmes å være en «garasjelakk».

Fargen er etter vår oppfatning uvanlig for en Turbo, i hvertfall her i landet. De som ble solgt her var gjerne i mørkrød eller lysblå metallic, men knall rød 240 blir aldri feil – i hvertfall ikke når du med tid og stunder får gått gjennom den og rettet på noen skavanker i karosseriet og gjort lakken enda finere. Men det haster ikke før etter 17. mai…

