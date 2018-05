Sylvia Bloom jobbet som sekretær i et advokatfirma i hele 67 år, og ifølge The New York Times hadde hun alt annet enn en vanlig sekretærlønn på bankkontoen.

I 1947 fikk hun jobb i et nyopprettet advokatfirma i Wall Street, kalt Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, og var en av firmaets aller første ansatte.

Ved å observere og kopiere advokatenes investeringer, tjente hun nok til livets opphold – og vel så det.

Bloom pensjonerte seg fra jobben som 96-åring, og døde kort tid senere i 2016.

Holdt pengene skjult

Hun fortalte verken venner eller familien om den enorme summen hun hadde i banken.

Hemmeligheten Bloom hadde båret på i så mange år, så dagens lys først etter at hun gikk bort.

Niesen forteller at hun fikk sjokk da tantens hemmelighet kom for en dag.

– Hun var sekretær i en tid da sekretærene styrte sjefens liv, inkludert deres personlige investeringer, sier niesen Jane Lockshin til The New York Times.

– Da sjefen ville kjøpe en aksje, kjøpte hun både for ham og seg selv samtidig. Men ettersom hun hadde en lavere inntekt som sekretær, kjøpte hun for et mindre beløp til seg selv.

I testamentet etterlot hun penger til familie og venner, men mesteparten av formuen ville hun at skulle gå til stipender for vanskeligstilt ungdom.

Donerte 50 millioner kroner

Før hun døde hadde Bloom donert flere millioner kroner til veldedige formål.

Til den veldedige organisasjonen The Henry Street Settlement, hadde sekretæren gitt en gave på over 50 millioner norske kroner. Beløpet fra Bloom er den største donasjonen fra en privatperson i organisasjonens 125 år lange virksomhet.

Direktøren David Garza forteller til The New York Times at pengegaven ble donert i februar, men at den ikke ble avslørt for offentligheten før nå.

– Vi fikk alle hakeslepp og ble helt blåst av banen, sier Garza, og forteller at han fikk beskjed om å sette seg ned før han fikk nyheten.

Sylvia Bloom var barnløs, og ektemannen Raymond Margolies døde i 2002. Hun skal ha beholdt pikenavnet sitt, og ifølge avisen er det mye mulig at ektemannen aldri fikk vite om konas enorme formue.