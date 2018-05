29. september i fjor stoppet politiet en bil i Bernt Ankers gate i Oslo sentrum. Det var fredag og klokken var 13.25 på dagen.

Bak rattet satt en kjent kvinnelig artist. Politiet mistenkte at hun ikke var edru. Betjentene valgte å ta henne med seg inn på politihuset.

To timer etter at artisten ble stoppet, viste en blodprøve at hun hadde en alkoholkonsentrasjon på 2,22 i blodet.

I forbindelse med blodprøvetakingen på politihuset var artisten sint, ifølge tiltalen. Hun skal ha ropt og skreket etter politibetjentene som forsøkte å passe på henne.

Det er nå tatt ut tiltale i saken. Denne var det VG som omtalte først. Ifølge avisen er artistens manager uenig i tiltalen.



TV 2 har foreløpig ikke lyktes med å få tak i artistens forsvarer eller manager.

Ifølge nettstedet promille.no vil 0,6 til 1 i promille gi nummenhet og færre hemninger. Med en promille på 1,1 til 2 opplever man overmot, sinne eller sorg, og man blir gjerne høylytt. Motorikken, dybdesynet og taleevnen blir svekket.

Mellom 2,1 og 2,9 opplever man blackout, svekket føleevne og nedsatt bevissthet. Ved en promille over 3 kan man dø.

Det er satt av en dag til saken mot artisten, som kommer opp for Oslo tingrett 24. mai. Blir hun funnet skyldig, er ubetinget fengselsstraff en vanlig reaksjon når man kjører bil med så høy promille.