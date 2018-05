26-åringen fra Sogn og Fjordane er nå tiltalte for en lang rekke svært alvorlige voldsepisoder og trusler mot sin tidligere samboer.

Ifølge tiltalen som er tatt ut av statsadvokat Jogeir Nogva, skal mannen i perioden januar 2014 til vinteren 2016 også ha utført disse handlingene mot samboeren:

Tatt kvelertak ved å presse tomlene mot halsgropen hennes.

Tatt henne med til et akvarium og truet med å drukne henne.

Skubbet og sparket samboeren mens hun hadde deres felles barn på armen.

Ladet en luftpistol og truet med å skyte henne mens pistolen ble holdt opp mot tinningen.

Truet med og presset hodet hennes ned mot en fryseboks mens barnet var i mors armer.

Ved flere anledninger har truet med å drepe samboeren.

Tiltalebeslutningen omfatter også vold mot andre personer, trusler mot barnevernet, samt bruk av narkotika.

Sitter i varetekt

I forrige uke skal mannen nok en gang ha kommet med trusler mot sin tidligere samboer, og han ble da varetektsfengslet i fire uker av Sogn og Fjordane tingrett.

Retten mener det er stor gjentakelsesfare.

– Retten viser til saka sitt alvor og omfang. Til tross for at sikta framleis er relativ ung, har han over mange år utsett dei nærmaste for omfattande vald og truslar. Han synes å ha høg grad av aggresjon og låg impulskontroll. Sikta har over mange har hatt eit modus knytt til vald og truslar overfor ulike fornærma, i kombinasjon med eit eksplosivt temperament som han ikkje synes å ha kontroll over, heter det i kjennelsen.

Fire dager

Straffesaken mot mannen skal opp i Sogn og Fjordane tingrett 4. juni. Det er satt av fire dager til hovedforhandlingen.

– Jeg ønsker ikke på dette tidspunktet å kommentere tiltalebeslutningen eller om det foreligger erkjennelse av straffskyld, sier mannens forsvarer Ivar Blikra til TV 2.

Kvinnens bistandsadvokat, Synnøve Berg Svarstad, ønsker heller ikke kommentere saken.

Politiadvokat Malin Skeibrok Ånensen skal føre saken på vegne av påtalemyndigheten. Hun har ikke besvart TV 2s henvendelse onsdag.