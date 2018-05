Onsdag formiddag stenger flom E16 mellom Kongsvinger og Masterud.

Sør-Odal kommune har egne målinger for vannstanden i Glomma, og fra fredag til tirsdag viste målingene at elva steg med over én meter, skriver Glomdalen.

Onsdag morgen passerte vannføringen i Trysilelva merket for femårsflom, i følge NTB. Årsaken er at varmen sørger for kraftig snøsmelting.

Varmen fortsetter, og nå er det pøsregn på vei.

Hvor varmt var det egentlig?

Tirsdag ble en skikkelig fin sommerdag. Termometeret steg til over 24 grader i Rogaland, og det var over 23 grader helt nord til Trondheim.

Fister i Rogaland endte helt øverst på temperaturlisten, med 24,8 grader. Eller?

I oversikten til Yr troner Brudalsvatnet i Ålesund øverst med hele 26,7 grader, fulgt av en av stasjonene på Gardermoen, som målte 25,9 grader.

Storm-metorolog Roar Inge Hansen er skeptisk til disse temperaturene.

Meteorologisk institutt har nemlig både offisielle og uoffisielle stasjoner. Det er strenge internasjonale krav til hvordan offisielle stasjoner skal plasseres, og verken Brudalsvatnet eller stasjonen på Gardermoen tilfredstiller kravene.

– Den offisielle stasjonen på Gardermoen hadde 21,8 grader som høyeste temperatur i går, flere grader under de 25,9 gradene til den uoffisielle stasjonen. Stasjonen på Brudalsvatn eies av Ålesund kommune, og står for nært asfaltert vei, forklarer Hansen.

Så altså, vi holder på Fisters 24,8 grader som varmest i går.

Flott onsdag

Det blir like varmt i Sør-Norge i dag, og nå får også Nordland, Troms og Finnmark smake på sommervarmen.

– Rundt 20 grader i innlandet, litt lavere temperatur i Finnmark og ytterst på kysten, forteller Storm-meteorolog Ina Ynnesdal.

Som i går startet dagen med litt tåke her og der, men det blir like tørt og fin i hele landet som i går. I alle fall det meste av dagen.

– På Vestlandet skyer det til fra vest, og i kveld kan det kommer litt regn fra Bergen og nordover, sier Ynnesdal.

Farlig mye regn torsdag

Den varme luften vi har rundt oss nå blåses opp fra sørøst av et høytrykk. Torsdag flytter høytrykket seg litt østover, samtidig som et kraftig lavtrykk kommer inn mot De britiske øyer.

– Lavtrykket har med seg kjølig luft, som kolliderer med varmluften fra øst. Det fører til mye nedbør på en smal front, som går sakte østover, forteller Ynnesdal.

NEDBØR frem til midnatt lørdag

Fronten treffer Vestlandet natt til torsdag. Sørlandet får regn i løpet av formiddagen, og torsdag kveld regner det på mye av Østlandet og i Møre og Romsdal.

– Fronten er så smal, at vi ikke tør å si nøyakig når den treffer, og heller ikke hvor lenge det mest intense regnet varer, forteller Ynnesdal.

Prognosene viser at det kommer veldig mye regn på kort tid.

– Det ventes 50-70 millimeter i løpet av døgnet, og vi tror området langs kysten av Hordaland og Rogaland, og områdene litt inn fra kysten i Rogaland, får mest. Men siden det meste kommer på bare noen timer, er det vanskelig å si akkurat hvor det faller mest, sier Ynnesdal.

Hele situasjonen er ustabil, og det kan komme noen tordensmell sammen med nedbøren.

I fjellet blåser det opp til liten kuling, ellers blir det ikke mer enn en bris.

I Trøndelag starter torsdag veldig fint, og termometeret kan nå opp i 25 grader. Det er først til kvelden skyene som trekker opp fra sør varsler trønderne om at det er noe på gang.

Flom og jordskred på Vestlandet

Selv om kaldluften gjør at temperaturen synker, blir det varmegrader helt opp til 1000-1500 meter. Snøsmeltingen fortsetter altså, samtidig som det regner i fjellet.

– Det blir så stor vannføring i elvene at de fort graver seg nye løp, og ødelegge veier og hus. I byer og tettsteder må folk regne med lokale oversvømmelser. Så pass på renner og avløp, og rydd vekk ting som kan bli ødelagt av vann i kjelleren, oppfordrer Ynnesdal.

NVE varsler fare for jordskred i store deler av Sør-Norge. I fjellet er faren så stor, at det i gjennomsnitt går minst fem år mellom hver gang vi opplever dette.

Flom på Østlandet

Natt til fredag er det Østlandet og Sør-Trøndelag som får mest nedbør. Også her er det fare for torden.

– Det kan komme 30-50 millimeter fra torsdag kveld til fredag kveld, sier Ynnesdal.

Varmen de siste dagene har satt fart på snøsmeltingen i Sør-Norge, og elver og vann er allerede fulle av vann. NVE varsler flom på oransje nivå på deler av Østlandet.

Det betyr at det blir så mye vann i vassdragene at det i gjennomsnitt går minst fem år mellom hver gang vannføringen når dette nivået.

Pøsregnet som er på vei, gjør at vi må regne med at situasjonen forverres.

Trysilelva, Glomma og Drammenselva er mest utsatt, i følge NTB.

– Utover dagen fredag blir det fortsatt spredt regn i fjellet, nord på Østlandet, og i Møre og Romsdal. Sør på Østlandet og på Vest- og Sørlandet blir det gradvis lettere vær, lover Ynnesdal.

Trøndelag får det kaldt fredag, ikke mer enn ti grader.

Flott helg i Sør-Norge

Lørdag overtar høytrykket styringen igjen, og mye av Sør-Norge kan se frem til en flott helg. Unntaket er Østlandet.

– Lørdag blir fin i hele Sør-Norge, litt morgentåke, og ellers sol og blå himmel. Søndag kommer det opp skyer og litt regn fra sør, og det meste av dagen blir grå, forteller Ynnesdal.

Mye av Sørlandet, Vestlandet og Trøndelag får flott vær også søndag.

– Her dukker nok 20-tallet opp på termometeret igjen søndag, sier Ynnesdal.

Nord-Norge slipper ikke helt unna

Nord-Norge ligger trygt inne i høytrykket torsdag.

– Litt lokal tåke langs kysten av Finnmark om morgenen, før solen rydder opp. Finnmark får 10-15 grader torsdag, Troms og Nordland mellom 15 og 20 grader, forteller Ynnesdal.

Fredag trekke nedbøren fra sør opp i Nordland. Dagen starter fint i Troms og Vest-Finnmark, før nedbøren når frem ut på kvelden.

Lørdag blir det regn og regnbyger fra Nordland til Vest-Finnmark, og kjøligere.

– Øst-Finnmark får oppholdsvær, og nedbøren gir seg i Nordland utover ettermiddagen.

Søndag fortsetter det å regne litt i Troms og Finnmark, men temperaturen stiger igjen, og kommer opp mot 15 grader.

Hva med 17. mai?

For et par dager siden hadde Storm-meteorolog Frode Korneliussen gode nyheter om 17. mai-været. Nå er han ikke like trygg på at hele landet får det strålende.

– Høytrykket er fortsatt i prognosene, men det er ikke like kraftig som tidligere, og nedbøren klarer å komme seg nærmere oss, forteller han.

Sannsynligheten for fint vær er størst i Midt-Norge, 85 prosent. I resten av landet anslår Korneliussen den til 70 prosent.

– For Vestlandet har sannsynligheten for finvær økt litt.

Den største endringen er i temperaturen, ingen av oss kan regne med 20 grader.

– Sjansen for 20 grader er størst på Østlandet, men bare 45 prosent. I resten av landet er den bare 10-15 prosent, sier Frode Korneliussen.

Det gjør ingen ting Frode, 15 grader og sol er perfekt bunadsvær.