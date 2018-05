Se en av Hazards vakreste scoringer i Chelsea-trøyen i videovinduet øverst på siden!

Chelsea har fått fornyet håp om en plass i topp fire og spill i Champions League neste sesong. Men dersom blåtrøyene fra London skulle havne utenfor det flotteste europeiske fotballselskapet, vil det garantert sette fart i spekulasjonene om en exit for lagets største stjerne.

– Jeg er fornøyd her

I et intervju med franske SFR Sport sier imidlertid Eden Hazard (27) Champions League-spill ikke ene og alene er avgjørende for om han blir værende i Chelsea.

– Jeg håper at fansen ikke ønsker at jeg skal dra. Jeg gjør gode ting her. Jeg er fornøyd her. Ting kan skje eller ikke skje. Vi får se, sier Hazard.

– Folk beundrer meg, jeg elsker lagkameratene mine. Familien min har det bra her. Selvsagt ønsker jeg å spille i Champions League, men det er ikke en nødvendighet.

Kobles til Real Madrid

Ryktene har lenge versert rundt den meget talentfulle belgiske angriperen. Real Madrid blir jevnlig nevnt som en mulig destinasjon for Hazard, som ikke har lagt skjul på at Zinedine Zidane var hans store idol i oppveksten.

Blant Chelsea-fansen har man i lang tid håpet på at Hazard skal undertegne en forlengelse av avtalen han signerte i 2015, som strekker seg frem til sommeren 2020, og dermed befeste sin posisjon som publikumsfavoritt og en av klubbens største gjennom tidene. Det har latt vente på seg.

Skulle Chelsea ende opp uten Champions League-spill, vil ikke det være første gang i Hazards tid i klubben. Den elendige 2015/2016-sesongen endte med tiendeplass og et Europa-fritt år for Chelsea.

Conte varsler fremtidsavgjørelse

Samtidig som man bekymrer seg for fremtiden til Hazard, er det høyst usikkert om Antonio Conte blir værende som manager på Stamford Bridge. Det virker å være konsensus blant britisk press om at italieneren er ferdig ved sesongslutt, selv om kontrakten i utgangspunktet ikke går ut før neste sommer.

I forkant av onsdagens kamp mot Huddersfield varsler Conte at et svar om hans fremtid vil komme etter finalen i FA-cupen mot Manchester United 19. mai.

– Jeg er kun konsentrert om nåtiden, å gjøre en best mulig innsats for klubb og fans. Det er bare to uker igjen av sesongen, og til dere får vite om det skjer endringer eller ikke, om dere ser meg igjen neste sesong, og om dere fra første kamp igjen kan starte spekulasjonene om min framtid, sa Conte til Sky Sports.

På smått utrolig vis har Chelsea klart å kjempe seg tilbake i kampen om en topp fire-plassering. Med to kamper igjen av sesongen, mot henholdsvis Huddersfield og Newcastle, trenger likevel Conte og Co. hjelp fra andre for å oppnå akkurat det.

Tottenham har to poeng til gode på Chelsea med like mange kamper igjen - Liverpool har tre poeng å gå på, men har bare Brighton igjen på kalenderen.

Se Chelsea-Huddersfield på TV 2 Sport Premium og Sumo onsdag kl. 20.45!