– Politiet fortalte oss at han hadde gått inn i et hus sent på kvelden. Det skulle rives, og en del av gulvet var allerede fjernet. Så han hadde falt omtrent en og en halv meter ned til kjelleren, sier Hans Olav Fjellheim.

Åsted Norge har de siste ukene prøvd å finne slektningene til mannen som ble slått til døde i Hamar. Det startet med at Else Berit Kristiansen sendte en mail, og fortalte at som barn hadde hun sett en mann bli slått i hodet, rullet inn i et teppe, og båret ut i en gammel rektorbolig som skulle rives.

Hun har i flere år ønsket å komme i kontakt med mannens slektninger, men har ikke klart å finne ut hvem det var.

– Jeg kan ikke gå i graven uten at slektningene får vite hva som egentlig skjedde den kvelden, sier hun.

Og nå har altså Åsted Norge funnet slektningene.

– Jeg søkte i gamle aviser, og tok ganske mange telefoner før jeg fant riktig familie. De ble nok litt satt ut da jeg ringte første gangen, sier etterforsker i Åsted Norge Asbjørn Hansen.

Hansen har også vært i kontakt med politiet på Hamar og informert dem om hva han har funnet ut.

ELLEVILL HISTORIE: Her får sønnen for første gang høre hva som skjedde med faren. FOTO: Ina-Kristin Lindin

Stusset på omstendighetene

Mannen som ble funnet bevisstløs i rektorboligen i januar 1971, og som senere døde på sykehus, het Thor Otto Fjellheim. Sønnen Hans Olav forteller at det var enkelte ting de reagerte på da han ble funnet død.

– Da han ble funnet, hadde han verken klokke, eller lommebok på seg. Det var noe vi stusset på. Men politiet henla saken fort, og sa at det hele var et uhell. Så vi slo oss til ro med det, sier han.

Else Berit tror at målet var nettopp lommeboka.

– De lurte han med seg fordi de skulle rane han. Jeg tror han gjorde motstand, og da reagerte de med å slå han, sier hun.

– Spurte du ikke politiet hvorfor han var så forslått, spør Else Berit, og titter bort på mannen som nettopp har fått servert den dramatiske historien.

– Nei, det så jeg ikke som unaturlig hvis han hadde gått inn i et hus og falt halvannen meter ned på et hardt underlag.

REKTORBOLIG: Her ble Thor Otto Fjellheim funnet. Huset var i ferd med å rives. FOTO: Domkirkeoddens fotoarkiv

Takknemlig

Hans Olav spør om Else Berit vet hvem som gjorde det.

– Jeg kan ikke si hundre prosent sikkert hvem det var, for jeg er ikke sikker på ansiktene. Men alle de som var der den dagen, er døde nå. Jeg er den siste gjenlevende som kunne fortelle dette, sier hun.

Selv om det var en dramatisk historie å få servert så mange år senere, setter Fjellheim pris på å bli kontaktet av Åsted Norge og Else Berit Kristiansen.

– Både jeg og søsteren min er veldig takknemlige for å få vite sannheten. Vi syntes som sagt at det var noe rart rundt omstendighetene, men vi var unge den gangen, og reflekterte ikke så veldig mye over det, sier han.

Og Else Berit sier det var fint å få lette hjertet sitt.

– Det var en stor lettelse. Dette har jeg gruet meg til. Men han tok det veldig fint. I natt skal jeg sove godt, sier hun.