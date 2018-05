Israel Folau er en av Australias største rugbyprofiler. 29-åringen er ikke bare kjent for sine bedrifter på banen. Folau har gjentatte ganger brukt sosiale medier til å kritisere homofile.

For noen uker siden havnet han i søkelyset da han hevdet at homofile ville ende i helvete. Sponsorene steilet, men Folau bryr seg ikke om kritikken.

Mandag la han ut en video av den nå avdøde kristne evangelisten David Wilkerson. I videoen advarer Wilkerson mot likekjønnet ekteskap. Folau omfavner budkapet til Wilkerson, noe som har skapt overskrifter i Australia.

Kritikken preller av på rugbyspilleren.

– Å advare folk mot den evige straffen som venter hvis folk fortsetter å leve i synd er ikke dømmende. Det kalles kjærlighet. Jeg vil ikke beklage for at jeg tror på og følger Guds ord. Måtte Gud åpne øynene dine for å vise deg hva en troende er, skriver Folau på Twitter tirsdag.

Folau ble ikke straffet av Rugby Australia forrige gang han la ut sitt syn på homofile, men sponsorene, inkludert Qantas, reagerte kraftig.

– Som sponsor for Rugby Australia støtter vi deres syn på toleranse og inkludering. Vi har gjort det klart overfor Rugby Australia at vi synes Folaus uttalelser er veldig skuffende, sa en talsmann for flyselskapet.

Folau er for øyeblikket i forhandlinger med Rugby Australia om en ny kontrakt. Hans siste uttalelser hjelper neppe på klimaet i forhandlingene.

Folau har tidligere uttalt at han vil bryte kontrakten med Rugby Australia dersom hans synspunkter blir sett på som uholdbare.

– Jeg har fått tilbud fra England, Europa og Japan hvor jeg vil tjene langt mer enn i Australia. Dette handler ikke om penger, forhandlingsmakt eller kontrakter. Dette handler om det jeg tror på. Det vil jeg aldri kompromisse på, for troen min er viktigere for meg enn karrieren min noensinne vil være, sier han.