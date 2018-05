Kendra Jackson fra Omaha i delstaten Nebraska var i over to år plaget av rennende nese.

– Da det først startet, trodde jeg at det var på grunn av allergi eller forkjølelse, sier hun til CNN.

De forkjølelseslignende symptomene kom to og et halvt år etter at 52-åringen var involvert i en bilulykke. I sammenstøtet smalt Jackson hodet i dashbordet, og siden har hun slitt med migrene, skriver nettstedet.

Sjokkbeskjed

I 2015 forverret den rennende nesen seg. Jackson besøkte flere ulike leger, og fikk utskrevet alle slags typer allergimedisiner.

Likevel ble ikke kvinnen fra Omaha bedre. Hun bestilte legetime hos det medisinske senteret ved delstatens universitet.

Der fikk hun sjokkbeskjeden.

Det som kom ut av Jacksons rennende nese var ikke snørr, men cerebrospinalvæske fra hjernen. Den vannklare væsken har som funksjon å regulere trykket i kraniet og beskytte hjernevevet og ryggmargen.

Bildene fra undersøkelsen viste et lite hull på benet som skiller kraniet og nesehulrommet, derav den rennende nesen. Ifølge Jackson selv mistet hun omlag en halv liter cereprospinalvæske hver dag.

– Den delen av skallen er tynnere enn et potetgullflak. Det er et av de vanligste stedene å få cerebrospinalvæske-lekkasje, sier Dr. Christie Barnes til CNN.

Kendra Jackson og Dr. Christie Barnes. Foto: Nebraska Medicine/Facebook

Tettet hullet med magefett

Legene tror 52-åringens lekkasje er et resultat av bilkrasjen Jackson var involvert i. For å behandle skaden, utførte legene ved universitetet en operasjon for å tette hullet.

– Jeg brukte vev fra innsiden av nesen hennes for å stoppe lekkasjen.

Barnes forteller videre at hun også tok fett fra Jacksons mage.

– Abdominalt fett gjør seg godt som tetningsmasse på denne plasseringen, så med bare en liten bit fett kunne jeg tette igjen.

Jackson forteller til CNN at hun har valgt å gå ut med sin historie for å bevisstgjøre folk på at denne typen lekkasje faktisk kan forekomme.

– For de som leser min historie: Hvis det smaker veldig salt og du merker at noe renner bak i halsen, så er det nok noe annet enn allergi. Kom deg til legen, oppfordrer hun.